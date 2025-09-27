Dying Light: The Beast: Traumstart mit starken Zahlen

Techland feiert heute einen herausragenden globalen Launch von Dying Light: The Beast. Das Spiel wurde sowohl von Spielern und Spielerinnen als auch von der Fachpresse überwältigend positiv aufgenommen und schoss direkt auf Platz 1 der Steam-Top-Seller-Charts.

Nur 48 Stunden nach Release konnte das Game einen starken Wert von 90% positiven Reviews auf Steam verbuchen. Am ersten Launch-Wochenende erreichte es außerdem einen Peak von 121.222 gleichzeitigen Spielern – ein klares Zeichen für die Stärke der weltweiten Community. Auch abseits von Steam läuft es rund: Auf PlayStation liegt die Bewertung aktuell bei 4,7/5, auf Xbox bei 4,4/5 und im Epic Games Store ebenfalls bei 4,7/5.

Tymon Smektała, Franchise Director von Dying Light, sagt dazu: „Unser gesamtes Studio hat über zwei Jahre Herzblut in dieses Projekt gesteckt – und Spieler*innen dabei immer in den Mittelpunkt gestellt. Das Feedback aus der Community war entscheidend für unsere kreativen und designtechnischen Entscheidungen. Der großartige Launch zeigt uns, dass dieser Ansatz absolut richtig war.“

Mit diesem erfolgreichen Start bedankt sich Techland bei der leidenschaftlichen Community und den Medienpartnern, die Dying Light: The Beast gemeinsam zu einem echten Highlight in der Geschichte des Franchise machen.



