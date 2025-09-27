Dying Light: The Beast: Traumstart mit starken Zahlen

Techland feiert heute einen herausragenden globalen Launch von Dying Light: The Beast. Das Spiel wurde sowohl von Spielern und Spielerinnen als auch von der Fachpresse überwältigend positiv aufgenommen und schoss direkt auf Platz 1 der Steam-Top-Seller-Charts.
Nur 48 Stunden nach Release konnte das Game einen starken Wert von 90% positiven Reviews auf Steam verbuchen. Am ersten Launch-Wochenende erreichte es außerdem einen Peak von 121.222 gleichzeitigen Spielern – ein klares Zeichen für die Stärke der weltweiten Community. Auch abseits von Steam läuft es rund: Auf PlayStation liegt die Bewertung aktuell bei 4,7/5, auf Xbox bei 4,4/5 und im Epic Games Store ebenfalls bei 4,7/5.
Tymon Smektała, Franchise Director von Dying Light, sagt dazu: „Unser gesamtes Studio hat über zwei Jahre Herzblut in dieses Projekt gesteckt – und Spieler*innen dabei immer in den Mittelpunkt gestellt. Das Feedback aus der Community war entscheidend für unsere kreativen und designtechnischen Entscheidungen. Der großartige Launch zeigt uns, dass dieser Ansatz absolut richtig war.“
Mit diesem erfolgreichen Start bedankt sich Techland bei der leidenschaftlichen Community und den Medienpartnern, die Dying Light: The Beast gemeinsam zu einem echten Highlight in der Geschichte des Franchise machen.
Verdient, nach allem, was ich gesehen habe, geht es wieder in die richtige Richtung, nämlich den Weg von Teil 1 weiter.
Habs kurz angefangen, holt mich überhaupt nicht ab und bisse schlecht wird mir auch, eher motion sickness in den Sequenzen
Ja ist wirklich gut geworden und eher wie Teil 1 und weniger wie Teil 2,tut der Marke gut und ich hoffe das der Entwickler sich das zu Herzen nimmt für einen möglichen Nachfolger.
Habs durch und 1000G hat spaß gemacht.
Völig berechtigt aber verstehe nicht wie die Leute des Geld haben des direkt zu kaufen
Gute Frage also ich Spare auf sowas jeden Monat 25€ in ne Guthaben Karte und wenn dann was gutes kommt hat man Reserven so habe ich noch gut 400€ auf Reserve mittlerweile
Dying light ist auch eine mega IP. Freut mich das sie erfolgreich sind. Auch diesen Teil werde ich irgendwann spielen. Die ersten zwei fand ich top.
Hoffe bald auf den Sale davon