Dying Light: The Beast: Über 2,2 Milliarden Zombies getötet

Image: Techland

Techland enthüllt beeindruckende Spielerstatistik: Mehr als 189 Millionen Stunden Überleben in Dying Light: The Beast!

Seit dem Start von Dying Light: The Beast haben Spieler weltweit mehr als 2,2 Milliarden Zombies eliminiert.

Entwickler Techland teilte zudem mit, dass die Community insgesamt über 189 Millionen Stunden in der postapokalyptischen Welt des Spiels verbracht hat. Diese Zahlen unterstreichen, wie stark die Fangemeinde hinter dem neuesten Teil der beliebten Survival-Reihe steht.

In Dying Light: The Beast stellt ihr euch brutalen Mutanten, gefährlichen Fraktionen und den unbarmherzigen Nächten einer von Infizierten überrannten Welt. Das dynamische Parkour-System, intensive Nahkämpfe und die düstere Atmosphäre sorgen dafür, dass jede Minute des Überlebenskampfes zählt.

Die beeindruckenden Statistiken zeigen, wie intensiv Spieler das Erlebnis von Dying Light: The Beast genießen – und wie lebendig (oder besser gesagt: untot) das Franchise auch Jahre nach seinem Debüt bleibt.

  3. DanSanAliaMi 58540 XP Nachwuchsadmin 8+ | 07.10.2025 - 11:25 Uhr

    Richtige Verkaufszahlen finde ich aussagekräftiger. Aber glaub es wird trotzdem genug Erfolg haben. Freut mich für techland

