Dying Light: The Beast: Untote authentischer und gefährlicher als zuvor

In Dying Light: The Beast sind die Untoten authentischer und gefährlicher als zuvor.

Techland freut sich, den dritten Teil auf dem Weg zur Veröffentlichung von Dying Light: The Beast präsentieren zu können – einen kurzen neuen Trailer, in dem Kyle Crane das Biest in sich akzeptiert, um sich den Schrecken der Nacht zu stellen.

Apropos, tödlich: Zombies standen schon immer im Mittelpunkt von Dying Light. Mit Dying Light: The Beast wollte man weiter als je zuvor vorantreiben – nicht nur optisch, sondern auch in Bezug auf ihr Verhalten, ihre Reaktionen und ihre Geräusche.

Sie sind das Rückgrat des Spielerlebnisses, und man hat enorme Anstrengungen unternommen, um sie beunruhigend, glaubwürdig und unvergesslich zu machen.

Wie wurden sie im Vergleich zu den vorherigen Dying Light-Spielen auf die nächste Stufe gebracht?

Authentisches Aussehen und Verhalten – Zombies wurden überarbeitet, um realistischer und beunruhigender zu wirken, mit einem stärkeren Gefühl ihrer früheren Menschlichkeit und einer furchterregenderen Präsenz

Immersive Zombie-Geräusche – Knurren, Schreie und Bewegungen vermitteln nun eine rohe, verzweifelte Intensität und betonen den Schrecken der Infizierten

Weiterentwickelte Volatiles – Ihre Bewegungen, die Umgehung von Hindernissen und die Koordination in der Gruppe wurden neugestaltet, um sie bedrohlicher und unberechenbarer wirken zu lassen.

Reaktiver Kampf und Physik – Hochaggressives Verhalten der Zombies, sofortige Konter und kurze Abklingzeiten sorgen für intensive Begegnungen.

Lest den aktuellen Entwickler-Blog, um mehr über die Zombies in Dying Light: The Beast zu erfahren.