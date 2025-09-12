Dying Light: The Beast: Untote authentischer und gefährlicher als zuvor

Techland freut sich, den dritten Teil auf dem Weg zur Veröffentlichung von Dying Light: The Beast präsentieren zu können – einen kurzen neuen Trailer, in dem Kyle Crane das Biest in sich akzeptiert, um sich den Schrecken der Nacht zu stellen.
Apropos, tödlich: Zombies standen schon immer im Mittelpunkt von Dying Light. Mit Dying Light: The Beast wollte man weiter als je zuvor vorantreiben – nicht nur optisch, sondern auch in Bezug auf ihr Verhalten, ihre Reaktionen und ihre Geräusche.
Sie sind das Rückgrat des Spielerlebnisses, und man hat enorme Anstrengungen unternommen, um sie beunruhigend, glaubwürdig und unvergesslich zu machen.
Wie wurden sie im Vergleich zu den vorherigen Dying Light-Spielen auf die nächste Stufe gebracht?
Authentisches Aussehen und Verhalten – Zombies wurden überarbeitet, um realistischer und beunruhigender zu wirken, mit einem stärkeren Gefühl ihrer früheren Menschlichkeit und einer furchterregenderen Präsenz
- Immersive Zombie-Geräusche – Knurren, Schreie und Bewegungen vermitteln nun eine rohe, verzweifelte Intensität und betonen den Schrecken der Infizierten
- Weiterentwickelte Volatiles – Ihre Bewegungen, die Umgehung von Hindernissen und die Koordination in der Gruppe wurden neugestaltet, um sie bedrohlicher und unberechenbarer wirken zu lassen.
- Reaktiver Kampf und Physik – Hochaggressives Verhalten der Zombies, sofortige Konter und kurze Abklingzeiten sorgen für intensive Begegnungen.
Lest den aktuellen Entwickler-Blog, um mehr über die Zombies in Dying Light: The Beast zu erfahren.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
naja ist ja auch nicht schwer. In Teil 2 waren die ja eher beiwerk als gefährlich.
Waren nur da um halt da zu sien, gemacht wurde nix mit.
Hoffentlich ist das jetzt in Teil 3 anders.
Die Atmo am Tag war wirklich für die Tonne in DL2…
Habe schon so langsam ordentlich Lust auf The Beastb und bin auch sehr froh, dass es nicht einfach ein Add-On zu Teil 2 mit aufgewärmtem Kaffe ist, aber ich befürchte, dass die Änderungen wieder mindestens so viele Bugs ins Spiel bringen und Techland 2 Jahre braucht, um fertig zu werden 🫣
Spielbar mit allen verbesserungen und vlt einem DLC ab 2030 😀
Authentischer? Das hört sich im Zusammenhang mit Zombies irgendwie komisch an
Beide 14:41 Uhe ; echt jetzt.
Wir sind halt beide kluk 😉
Wie können Untote Authentischer sein?
Geruchsfernsehen 🤢
Sah in den ganzen Videos so aus wie eine verbesserte Version von Teil 1, aggressivere Zombies und Schattenjäger und schnellere bzw. brutalere Aktion.