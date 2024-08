Dying Light: The Beast: Weitere Details und mehr Eindrücke

Dying Light: The Beast bringt den legendären Helden Kyle Crane in einem neuen, eigenständigen Zombie-Abenteuer zurück.

Dying Light: The Beast ist ein packendes Standalone Zombie-Abenteuer in einer neuen, atmosphärischen ländlichen Region. Spiele als Kyle Crane, der nach Jahren brutaler Experimente aus der Gefangenschaft entkommt. Erst ist er auf Rache aus, aber schnell muss er feststellen, dass weit mehr auf dem Spiel steht.

Während der Opening Night Live auf der Gamescom kündigte Techland Dying Light: The Beast an. Dying Light: The Beast ist ein mehr als 18 Stunden dauerndes, Standalone Zombie-Abenteuer im postapokalyptischen Castor Woods, einem einst beliebten Touristenziel. Nach 13 Jahren andauernder Experimente entkommst du und bist auf Rache aus. Aber schon bald zeigt sich, dass weit mehr auf dem Spiel steht als die eigene Vergeltung.

Auch wenn die Region nicht mehr so dicht besiedelt ist wie früher, gibt es hier immer noch Menschen und Gruppierungen sowie jede Menge Zombies. Einige werden dich um Hilfe bitten, andere wollen dich töten. Und dann ist da auch noch eine mysteriöse Kreatur im Wald, die Jagd auf die Bewohner des Tals macht…

Werde zum legendären Helden

Du bist Kyle Crane, der Mann, dessen Selbstlosigkeit während des ersten Virusausbruchs viele vor einem schlimmeren Schicksal als dem Tod bewahrte. Nach mehr als einem Jahrzehnt in Gefangenschaft findest du dich in einer Welt wieder, die sich verändert hat, allerdings nicht zum Besseren. Ab jetzt musst du die Survival Skills einsetzen, die dein Überleben in all den Jahren zuvor sicherten, um noch mehr Unschuldige zu retten!

Fast zehn Jahre nach der Veröffentlichung des ursprünglichen Dying Light kündigte Techland zudem die Rückkehr des Synchronsprechers Roger Craig Smith in seine ikonische Rolle als Kyle Crane an. „Zurück in die Schuhe von Kyle Crane zu schlüpfen fühlt sich an wie ein Wiedersehen mit einem alten Freund“, so Smith. „Und obwohl er eine schreckliche Zeit durchgemacht hat, steckt immer noch ein reichlich legendärer Held in ihm.“

Erkunde eine dicht gepackte Open World

Willkommen in Castor Woods! Dieses einst blühende Touristenziel ist die Heimat einer schwindenden Zahl von Überlebenden und einer wachsenden Zombiepopulation.

Mit ihren Naturdenkmälern, kleinen Dörfern und Industriekomplexen bietet die Umgebung vielfältige Möglichkeiten, sich fortzubewegen, ganz gleich, ob du deine Parkour-Fähigkeiten einsetzt oder ob du in einen verlassenen Geländewagen springst, um den Schrecken der Nacht zu entkommen.

Entfessle die Bestie, um zu überleben

Sie haben dich wie ein Tier eingesperrt. Jahre brutaler Experimente haben zwar ihren Tribut gefordert, aber die Zombie-DNA und deine sind jetzt so miteinander verwoben, dass du eine bestialische Kraft entfesseln kannst. Sie fließt durch deine Adern. Niemand kann sie dir nehmen. Nutze sie. Und du wirst entdecken, dass es nicht nur ein Fluch ist.

Die Nacht zu überleben ist im 4-Spieler-Koop einfacher

Der Tag bietet viele Möglichkeiten, die Region zu erkunden und das Beste aus der Zeit zu machen, solange die Sonne noch scheint. Nach Sonnenuntergang nehmen jedoch die Gesetze der Natur ihren Lauf. Die Dunkelheit bringt das Schlimmste in der Horde zum Vorschein und es bleibt dir nichts anderes übrig, als zu rennen, dich zu verstecken oder zu kämpfen.

Manchmal ist es das Beste, sich einer Gruppe anzuschließen. Du weißt nämlich nie, was dir auf deinem Abenteuer begegnen könnte. Schließe dich mit bis zu 4 Spielern im Koop-Modus zusammen, oder ziehe alleine los, wenn du den Mut hast, es ganz allein zu probieren.

Ultimate-Besitzer erhalten Dying Light: The Beast ohne Aufpreis

Die Entwicklung von Dying Light: The Beast begann ursprünglich als Story-DLC für Dying Light 2 Stay Human. Nach zwei Jahren Arbeit haben sich Größe und Umfang des Spiels jedoch so stark verändert, dass es sich zu einem eigenständigen, in sich geschlossenen Erlebnis entwickelt hat.

Um der Community, die geduldig auf den DLC gewartet hat, ihre Anerkennung zu zeigen, bietet Techland allen Besitzern der Dying Light 2 Stay Human Ultimate Edition Dying Light: The Beast ohne Aufpreis an und bietet damit ein komplettes Standalone-Abenteuer und nicht nur einen DLC.

Dying Light: The Beast wird sowohl für PC als auch für aktuelle und ältere PlayStation- und Xbox-Konsolen erhältlich sein. Techland wird im Laufe des Jahres weitere Details, darunter das Veröffentlichungsdatum, bekannt geben.