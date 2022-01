Dying Light: Goldene Waffen zum siebten Geburtstag

Sieben Jahre sind seit dem ursprünglichen Release von Dying Light vergangen. Der Nachfolger steht schon in den Startlöchern und wird in der nächsten Woche, genauer gesagt am 4. Februar 2022, erscheinen.

Als Dankeschön und anlässlich des siebten Geburtstags hat Entwickler Techland ein Geschenk für alle Spieler von Dying Light, um die Wartezeit auf Dying Light 2 Stay Human zu verkürzen.

Mit dem Docket Code „DyingLight7“ könnt ihr euch über Techland.gg goldene Waffen für den ersten Teil abholen.

