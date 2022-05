Dying Light: Kostenloses Upgrade auf Enhanced Edition für alle Besitzer

Autor:, in / Dying Light

Wer die Standard Edition von Dying Light, den ersten Teil der Zombie-Survivalspielreihe besitzt, kann seine Version jetzt kostenlos auf die Enhanced Edition hochstufen.

Wie auf der Grafik zu sehen ist, enthält die Enhanced Edition die Erweiterung The Following sowie die vier DLCs Cuisine & Cargo, The Bozak Horde, Crash Test Skin Pack und das Ultimate Survivor Bundle.

Um Zugriff auf die Inhalte zu bekommen, müsst ihr wie folgt vorgehen:

Startet das Spiel Dying Light

Wählt im Hauptmenü die Option „DLC Packs“

Ladet alle neuen Inhalte herunter