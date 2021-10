Dying Light: Zombie-Spiel erhält Next Gen-Upgrade

Das über sechs Jahre alte Zombie-Survivalspiel Dying Light erhält ein Next Gen-Upgrade.

Techland arbeitet derzeit mit Dying Light 2 an einer Fortsetzung, die Anfang Februar 2022 erscheinen wird.

Dennoch nimmt man sich die Zeit, um den Vorgänger auf der aktuellen Konsolengeneration auf den neusten Stand zu bringen.

Technische Details zum Umfang des Next Gen-Upgrades nannte der polnische Entwickler nicht. Man antwortete lediglich auf den Wunsch eines Fans der sich 60 FPS auf der PS5 wünschte, dass man an einem Update arbeite würde.

We're currently working on a next-gen patch for Dying Light 1 – more details coming in the future 🙂

— Dying Light (@DyingLightGame) October 14, 2021