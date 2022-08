Dyna Bomb 2: Spiel erscheint am 17. August

Der unabhängige Spieleentwickler und Publisher 7 Raven Studios hat bekannt gegeben, dass Vorbestellungen für Dyna Bomb 2 ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich sind.

In Dyna Bomb 2 begleitet ihr Jack und Ela auf ihrer Reise, um alle Anhänger von Dr. Brutus zu besiegen und die wunderschöne tropische Insel, auf der sie sich befinden, zu säubern.

Ihr könnt einen der beiden Helden wählen oder beide, wenn ihr lieber mit einem Freund spielen wollt. Fliegt und schießt Bomben durch 8 verschiedene wunderschöne und farbenfrohe Levels.

Die Vollversion von Dyna Bomb 2 wird am 17. August für Xbox Series X|S und Xbox One, am 18. August für Nintendo Switch und am 19. August für PlayStation 5 und 4 veröffentlicht.