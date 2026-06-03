DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered: Remaster mit Unreal Engine 5 angekündigt

Koei Tecmo lässt einen der bekanntesten Teile der Musou-Reihe neu aufleben. Mit Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered kehren sowohl Dynasty Warriors 3 als auch die Erweiterung Xtreme Legends in überarbeiteter Form zurück.

Für das Remaster wurden die Inhalte der beiden Klassiker vollständig neu aufgelegt und mit der Unreal Engine 5 modernisiert. Mehr als 40 spielbare Officers sowie zahlreiche historische Schlachtfelder der Drei-Königreiche-Ära wurden grafisch überarbeitet.

Neben der visuellen Modernisierung bleibt das bekannte Spielprinzip erhalten. Spieler kämpfen sich weiterhin im Stil von „1 gegen 1.000“ durch riesige Schlachtfelder und erleben die Ereignisse der Drei Reiche aus unterschiedlichen Perspektiven.

Enthalten sind außerdem sämtliche Inhalte aus Dynasty Warriors 3: Xtreme Legends. Dazu gehören zusätzliche Geschichten für Charaktere wie Lu Bu, Meng Huo und Yuan Shao, neue Waffen, erweiterte Leibwächter-Anpassungen sowie mehrere Challenge-Modi.

Der ursprüngliche Titel gilt als einer der wichtigsten Teile der Serie. Er führte zahlreiche Mechaniken ein, die später zum festen Bestandteil der Reihe wurden, darunter True Musou Attacks, den Koop-Modus für zwei Spieler und das Officer-Entwicklungssystem. Zudem war es der erste Teil der Franchise, der die Marke von einer Million verkauften Exemplaren überschritt.

Zusätzlich zur Standardversion wird auch eine Digital Deluxe Edition angeboten.