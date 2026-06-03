DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered: Remaster mit Unreal Engine 5 angekündigt

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Image: KOEI TECMO EUROPE

Dynasty Warriors 3 kehrt als Unreal Engine-5-Remaster zurück.

Koei Tecmo lässt einen der bekanntesten Teile der Musou-Reihe neu aufleben. Mit Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered kehren sowohl Dynasty Warriors 3 als auch die Erweiterung Xtreme Legends in überarbeiteter Form zurück.

Für das Remaster wurden die Inhalte der beiden Klassiker vollständig neu aufgelegt und mit der Unreal Engine 5 modernisiert. Mehr als 40 spielbare Officers sowie zahlreiche historische Schlachtfelder der Drei-Königreiche-Ära wurden grafisch überarbeitet.

Neben der visuellen Modernisierung bleibt das bekannte Spielprinzip erhalten. Spieler kämpfen sich weiterhin im Stil von „1 gegen 1.000“ durch riesige Schlachtfelder und erleben die Ereignisse der Drei Reiche aus unterschiedlichen Perspektiven.

Enthalten sind außerdem sämtliche Inhalte aus Dynasty Warriors 3: Xtreme Legends. Dazu gehören zusätzliche Geschichten für Charaktere wie Lu Bu, Meng Huo und Yuan Shao, neue Waffen, erweiterte Leibwächter-Anpassungen sowie mehrere Challenge-Modi.

Der ursprüngliche Titel gilt als einer der wichtigsten Teile der Serie. Er führte zahlreiche Mechaniken ein, die später zum festen Bestandteil der Reihe wurden, darunter True Musou Attacks, den Koop-Modus für zwei Spieler und das Officer-Entwicklungssystem. Zudem war es der erste Teil der Franchise, der die Marke von einer Million verkauften Exemplaren überschritt.

Zusätzlich zur Standardversion wird auch eine Digital Deluxe Edition angeboten.

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8 Kommentare Added

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  1. TheMedium 9080 XP Beginner Level 4 | 03.06.2026 - 09:21 Uhr

    Die Serie hat mich irgendwie noch nie abgeholt. Hat die (noch) viele Fans?

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    • Drakeline6 220115 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 03.06.2026 - 09:23 Uhr
      Antwort auf TheMedium

      Durch Origins mehr als je zuvor 🙂
      Das ist richtig krass wie die Schlachten ausgebaut wurden.
      Nach Teil 9 mit seiner OW hab ich eigentlich nichts mehr erwartet.

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    • Ash2X 340200 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 03.06.2026 - 10:00 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Wahrscheinlich nicht…. Es ist halt ein Remaster eines 25 Jahre alten Spiels. Aber bestimmt ganz nett.

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        • Ash2X 340200 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 03.06.2026 - 10:13 Uhr
          Antwort auf Drakeline6

          Ich persönlich habe tatsächlich mehr Nostalgie für Teil 5 und 6, aber Teil 3 ist bestimmt nicht komplett grundlos heute noch so beliebt.

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  4. Homunculus 307080 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 03.06.2026 - 10:51 Uhr

    Leider wieder DW.. mich interessiert das China Setting nicht wirklich. Hätte lieber Remaster von WO3 oder SW-II gehabt.

    Am liebsten wäre mir aber ein neues Samurai Warriors oder mal wieder ein anständiges Hyrule Warriors im kompletten Zelda Universum.. nicht nur BotW/TotK wie bei den letzten beiden..

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