DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered: Remaster nutzt Unreal Engine 5

KOEI TECMO Europe und Entwickler Omega Force enthüllten mit der Ankündigung von DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered das Remaster eines der klassischen Titel der DYNASTY WARRIORS-Franchise.

Diese Remastered-Edition eines der beliebtesten Titel der Serie soll am 19. März 2026 für PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und Windows PC über Steam erscheinen.

DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered enthält alle Inhalte des Originalspiels DYNASTY WARRIORS 3 sowie die Erweiterung DYNASTY WARRIORS 3: Xtreme Legends in einer beeindruckenden modernen Neuauflage, die es den Fans ermöglicht, die intensive Action der Titel, die den Grundstein für die gesamte Serie legten, erneut zu erleben.

DYNASTY WARRIORS 3 bietet 1 vs. 1.000 Kämpfe auf riesigen Schlachtfeldern und war das erste Spiel der Reihe, das Mechanismen einführte, die zu einem festen Bestandteil der Serie wurden, wie z.B. True Musou Attacks, simultanes Spiel für zwei Spieler und das Offiziersentwicklungssystem.

Die Erweiterung DYNASTY WARRIORS 3: Xtreme Legends ermöglichte es den Spielern, neue Szenarien für eine Auswahl von Offizieren wie Lu Bu, Meng Huo und Yuan Shao zu erleben. Das Spiel beinhaltete auch die Anpassung der Leibwächter, neue Waffen und vier neue Herausforderungsmodi, um das Spielerlebnis zu verbessern.

DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered bietet eine atemberaubende Grafik, die mit Hilfe der Unreal Engine 5 überarbeitet und verbessert wurde, so dass die Fans die Schlachtfelder neu entdecken können, während sie gleichzeitig eine Liste von über 40 spielbaren Offizieren vorfinden.