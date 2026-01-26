DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered: Spiel erscheint nicht wie geplant im März

1 Autor: , in News / DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered
Übersicht

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered verschoben – neuer Termin ungewiss

Die geplante Veröffentlichung von Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered verzögert sich und rückt vom ursprünglich angesetzten Termin am 19. März 2026 ab. Es betrifft die Plattformen PlayStation 5, Nintendo Switch 1|2, Xbox Series X|S und Windows-PC.

In der Mitteilung steht die Entscheidung des Teams, dem Projekt mehr Feinschliff zu geben. Der Anspruch an das Remaster ist hoch und die Erwartungen der Fans sollen vollständig erfüllt werden, so Produzent Tomohiko Sho.

Damit bleibt Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered vorerst ohne neuen Veröffentlichungstermin, während die Entwickler an einer Version arbeiten, die dem Klassiker gerecht werden soll.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered

1 Kommentar Added

Mitdiskutieren

Hinterlasse eine Antwort