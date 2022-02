Dynasty Warriors 9 Empires: Akihiro Suzuki, General Producer im Interview

Wir von Xboxdynasty hatten die einmalige Möglichkeit ein Interview mit Akihiro Suzuki, General Producer von Dynasty Warriors 9 Empires zu führen und einige Fragen loszuwerden.

Die Dynasty Warriors-Reihe ist heute vor allem für ihre actionlastigen Massenkämpfe bekannt. Aber der erste Teil war ein reines Beat-em-up im Stil von Virtua Fighter. Woher kam die Idee, von diesem Genre abzuweichen?

Das zweite Spiel der Serie begann zunächst als ein Projekt, das eine Fortsetzung des Kampfspiels war, aber zu der Zeit veränderte sich das Kampfspiel-Genre zu einem, das sich an die Fans von Kampfspielen richtete, und auch innerhalb des Entwicklerteams wollten viele Mitglieder die Herausforderung annehmen, etwas Neues zu machen. Es war auch die Zeit, in der die Konsolengeneration auf die PS2 wechselte, und da es einen großen Fortschritt bei den Spezifikationen von der PS1 zur PS2 gab, dachten wir: „Mit diesen Spezifikationen können wir vielleicht ein ganzes Schlachtfeld in einem Spiel zeigen“, und so wurde die Dynasty Warriors-Serie geboren.

Mit neun offiziellen Teilen und zahlreichen Ablegern und mobilen Portierungen ist Dynasty Warriors eine der am längsten bestehenden Videospielreihen der Geschichte. Was ist Ihrer Meinung nach das Erfolgsrezept dieser Serie?

Ich denke, es liegt daran, dass wir das Spiel nach dem Konzept „ein Actionspiel, das jeder genießen kann“ aufgebaut haben und dass wir ständig danach streben, etwas Neues zu bieten, selbst wenn es sich um eine Fortsetzung handelt.

Wie entwickelt sich die Community? Kommen neue Spieler hinzu oder entwickeln Sie hauptsächlich für einen treuen Kern von Spielern? Wie wollen Sie Dynasty Warriors 9 Empires für Neueinsteiger zugänglich machen?

Wir haben immer noch viele Stammfans, aber wir sehen einen Anstieg neuer Spieler. Das Ziel der Serie war es schon immer, Spieler von leichten Actionspielen anzusprechen, wir richten uns also nicht nur an die Kernfans. Wie bereits erwähnt, basieren die Spiele auf dem Konzept „ein Actionspiel, das jeder genießen kann“. Ich denke also, dass es ein Spiel ist, das Neulingen den Einstieg leicht macht, aber wir haben auch Tutorials vorbereitet, die den Einstieg noch einfacher machen.

Sie haben z.B. mit Hyrule Warriors bewiesen, dass die Musō-Formel auch außerhalb des „Zeitalters der drei Reiche“ funktioniert. Haben Sie ein Lieblingsfranchise, für das Sie gerne ein Dynasty-Spin-off entwickeln würden?

Wir denken über viele verschiedene Kooperationen nach, aber im Moment gibt es kein bestimmtes Franchise, das ich im Auge habe.

Welche Features der neuen Konsolengeneration haben Sie am meisten beeindruckt und wie werden sie dabei helfen, Dynasty Warriors 9 Empires für Xbox Series X und Co. fit zu machen?

Es sind nicht so sehr die einzigartigen Features, sondern die verbesserten Spezifikationen, die mich wirklich beeindruckt haben. Ich denke, dass sie dazu beigetragen haben, die visuelle Qualität zu verbessern, die Bildrate zu stabilisieren und die Ladezeiten zu verkürzen.

Welche großen Änderungen können die Fans im neuen Spiel im Vergleich zu Dynasty Warriors 8 Empires erwarten?

Es ist die Erneuerung des Kampfsystems der Burgbelagerungen aus den vergangenen Empires-Teilen. Wir haben uns von den traditionellen Kämpfen, bei denen die Spieler die Frontlinien vorantreiben, während sie Vorräte zwischen den Basen anlegen und das Hauptlager des Gegners einnehmen, abgewandt und versuchen, realistischere Burgbelagerungen zu schaffen. Ich denke, dass wir Schlachten geschaffen haben, die eine befriedigende Herausforderung für die Spieler darstellen, da sie ihren Weg durch das Spiel strategisch planen, indem sie verschiedene taktische Entscheidungen treffen, während sie sich frei bewegen können. Außerdem ist es im Bearbeitungsmodus jetzt möglich, einzelne Kleidungs- und Rüstungsteile übereinander zu legen, was die Bearbeitung von Kostümen meiner Meinung nach angenehmer gemacht hat.

Die Grafik der Serie wird oft kritisiert, aber sie ist auch ein Wiedererkennungswert. Ist die grafische Gestaltung eine bewusste Entscheidung oder ist sie dem Budget und technischen Zwängen geschuldet?

Sie ist nicht auf bestimmte Zwänge zurückzuführen, sondern eher das Ergebnis der Abwägung verschiedener Bedingungen.

Wenn Sie auf die Serie zurückblicken, auf welche Entwicklung sind Sie besonders stolz? Haben Sie in diesem Zusammenhang eine Lieblingsfolge?

Ich bin stolz auf DYNASTY WARRIORS 2, da wir das Spielsystem von einem Kampf-Actionspiel komplett verändert haben. Um ein völlig neues Spiel zu entwickeln, das es vorher noch nicht gab, mussten wir während der Entwicklung viel ausprobieren, aber ich denke, wir haben erreicht, was wir uns vorgestellt haben. Mein Lieblingsspiel ist auch DYNASTY WARRIORS 2.

Weiter mit der Retrospektive: Was hat Ihrer Meinung nach in der Serie nicht geklappt? Gibt es irgendwelche Fehler, aus denen Sie für die Zukunft gelernt haben?

Ich denke, dass die Online-Elemente in der gesamten Serie noch ausbaufähig sind.

Wie schaffen Sie es, die Serie nach so vielen Titeln immer noch neu und frisch zu halten? Wie beziehen Sie die Community in diesen Prozess ein?

Ich denke, eines der Dinge, die die Welt von „Romance of the Three Kingdoms“ frisch halten, ist die Hinzufügung von neuen Charakteren. Einiges davon basiert auf Hörensagen, aber wir versuchen, neue Charaktere durch ihre Eigenschaften von den bestehenden Offizieren im Spiel zu unterscheiden, dann ihre Beziehungen zu den bestehenden Offizieren zu strukturieren und neue Episoden einzubauen, um die Geschichte innovativ zu halten. Auch die Hinzufügung neuer Waffenaktionen und verschiedener neuer Untermodi ermöglicht es uns, neue Spielelemente anzubieten. Obwohl die Benutzergemeinschaft nicht direkt in den Prozess eingebunden ist, beziehen wir uns auf viele ihrer Rückmeldungen und Kommentare.