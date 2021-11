Dynasty Warriors 9 Empires: Japan-Demo für Xbox angekündigt

Autor:, in / Dynasty Warriors 9 Empires

Für den japanischen Markt wurde eine Dynasty Warriors 9 Empires Demo angekündigt. Die Demo erscheint für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 & 5 und Nintendo Switch.

Am 04. Oktober 2021 haben wir von Xboxdynasty darüber berichtet, dass Dynasty Warriors 9 Empires am 15. Februar 2022 für Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 & 5 veröffentlicht werden soll.

Koei Tecmo hat nun bekannt gegeben, dass vor der Veröffentlichung eine Demo zu Dynasty Warriors 9 Empires veröffentlicht werden soll. Die Demo wird für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 & 5 und Nintendo Switch veröffentlicht. Eine PC-Demo wird es anscheinend nicht geben.

Weitere Details oder ein Termin wurden nicht genannt.