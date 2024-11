Dynasty Warriors: Origins: Kostenlose Demo jetzt verfügbar

KOEI TECMO Europe und Entwickler Omega Force gaben heute bekannt, dass ihr taktisches Actionspiel Dynasty Warriors: Origins, ab sofort digital vorbestellt werden kann, bevor es am 17. Januar 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Windows PC über Steam erscheint.

Eine kostenlose Demo mit der „Schlacht am Sishui-Tor“ steht ebenfalls auf allen Plattformen zum Download bereit und ermöglicht es den Spielern, die intensivsten Kämpfe in der Geschichte der DYNASTY WARRIORS-Reihe zu erleben.

Von der „Yellow Turban Rebellion“ bis zum Höhepunkt der „Schlacht von Chibi“ – die Geschichte von Dynasty Warriors: Origins führt die Spieler in das Herz des alten Chinas, das in Aufruhr ist. Mit den Augen eines namenlosen Helden müssen die Spieler Entscheidungen treffen, um den Frieden wiederherzustellen und die Geschichte nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Dabei kämpfen sie gegen riesige feindliche Armeen und navigieren durch das Chaos der Ära der Drei Reiche.

In der kostenlosen Demo des Spiels können die Spieler den Nervenkitzel von Dynasty Warriors: Origins mit der „Schlacht am Sishui-Tor“ erleben, in der die von Dong Zhuo angeführten Truppen die Macht ergriffen haben und nun gegen die von Yuan Shao angeführten Koalitionstruppen antreten.

An der Seite von legendären Figuren aus den Drei Königreichen wie Cao Cao, Sun Jian und Liu Bei werden sich die Spieler durch gewaltige feindliche Truppen schlagen und auf dem beeindruckenden Schlachtfeld gegen mächtige Generäle kämpfen.

Während der Demo können die Spieler vier der neun Waffentypen benutzen, die im Spiel verfügbar sind – das Schwert, das Guandao, das Pudao und die Räder – und sie können Kampfkünste, Edelsteine und Zubehör anpassen.

Zusätzlich zu den Vorbestellungen und der Demo enthüllte KOEI TECMO Europe auch neue Details über die Originalgeschichte des Spiels. Während der Protagonist, ein Kampfkünstler mit Amnesie, durch die Welt der Drei Reiche reist, wird er von einem reisenden Jungen namens Yuanhua begleitet, der dem Protagonisten helfen will, seine Erinnerungen wiederzuerlangen.

Zwei mysteriöse Gestalten, die mit der Vergangenheit des Protagonisten in Verbindung stehen, werden ebenfalls auftauchen und im Laufe der Geschichte eine wichtige Rolle spielen. Die Spieler schlüpfen in die Rolle des Protagonisten und tauchen nach und nach in die Welt der Drei Königreiche ein, wo sie mit den Charakteren interagieren, die ihn auf seiner Reise begleiten.

Während ihrer epischen Suche werden die Fans Verbindungen zu den Held knüpfen, die in dieser chaotischen Ära aufsteigen, manchmal mit dem Schwert kämpfen und durch verschiedene Entscheidungen und Kämpfe bis zur legendären „Schlacht von Chibi“ vordringen, einem Schlüsselereignis.