Dynasty Warriors: Origins: Kostenlose Demo und Gameplay-Features

KOEI TECMO Europe und Entwickler Omega Force haben heute bekanntgegeben, dass ab dem 22. November eine kostenlose Demo für das taktische Actionspiel Dynasty Warriors: Origins für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Windows PC über Steam erhältlich sein wird.

Um die Wartezeit der Fans zu überbrücken, das Spiel selbst zu erleben, wurde heute ein brandneuer Trailer veröffentlicht, der einen detaillierten Blick auf die Gameplay-Features bietet.

In der kostenlosen Demo des Spiels können die Spieler mit der „Schlacht am Sishui-Tor“ einige der intensivsten Kämpfe in der Geschichte der Dynasty Warriors-Reihe erleben. An der Seite von legendären Figuren aus den Drei Königreichen wie Cao Cao, Sun Jian und Liu Bei werden sich die Spieler durch gewaltige gegnerische Streitkräfte kämpfen und mächtigen Generälen auf dem immersiven Schlachtfeld gegenübertreten.

Zusätzlich zur Standard-Edition können Fans jetzt die „Dynasty Warriors: Origins Treasure Box“ vorbestellen.

Diese enthält das Hauptspiel, ein spezielles Stoffposter (B3), den Original-Soundtrack und ein Original-Buch. Um mehr über diese Sonderedition und zukünftige Angebote zu erfahren, kann man sich in die Mailingliste des Online-Stores von KOEI TECMO Europe eintragen.

Dynasty Warriors: Origins erscheint für PlayStation 5, Steam und Xbox Series X|S am 17. Januar 2025.