Dynasty Warriors: Origins: Landet auf Nintendo Switch 2 – großes DLC erweitert die Saga

KOEI TECMO Europe und Omega Force kündigen einen wichtigen Schritt für Dynasty Warriors: Origins an.

Das taktisch geprägte Actionspiel erscheint erstmals für Nintendo Switch 2 und wird gleichzeitig durch das neue DLC Visionen von vier Helden erweitert. Ein frischer Launch Trailer begleitet die Veröffentlichung und zeigt, wie sich das Spiel auf der neuen Plattform präsentiert.

Bereits seit Januar 2025 ist Dynasty Warriors: Origins auf mehreren Systemen verfügbar. Die Spieler übernehmen die Rolle eines namenlosen Helden, der in einer neu interpretierten Fassung der Drei Reiche Erzählung um Stabilität kämpft. Die Serie ist bekannt für ihre gewaltigen Schlachten, und Origins setzt mit der bisher höchsten Anzahl an Soldaten auf dem Bildschirm einen neuen Maßstab für die Reihe.

Mit Visionen von vier Helden rückt das Spiel vier bekannte Figuren in den Mittelpunkt. Zhang Jiao, Dong Zhuo, Yuan Shao und Lu Bu erhalten eigene Szenarien, die alternative Entwicklungen ihrer Geschichten beleuchten.

Neue Begleiter erweitern die Handlung zusätzlich, darunter ein mysteriöser Offizier, der frische Impulse in die erzählerische Struktur bringt. Zwei zusätzliche Waffen ergänzen das Arsenal und eröffnen neue taktische Möglichkeiten. Der Bogen und der Seilpfeil verändern das Kampfgeschehen durch ihre individuellen Eigenschaften und erlauben es, das Schlachtfeld auf unterschiedliche Weise zu kontrollieren. Ein Trainingsplatz rundet das Paket ab und bietet Raum, um Fähigkeiten zu verfeinern, bevor es in die großen Gefechte geht.

Dynasty Warriors: Origins ist bereits für PlayStation 5, Xbox Series X S und PC über Steam erhältlich.

Das neue DLC Visionen von vier Helden steht ab sofort auch für Nintendo Switch 2 bereit. Unterstützt werden japanische und englische Sprachausgabe sowie Bildschirmtexte in mehreren europäischen Sprachen, darunter Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch.