Dynasty Warriors: Origins: Neues Visions of Four Heroes-Video und Switch 2 Edition

KOEI TECMO präsentiert in einem Special Broadcast ein frisches Visions of Four Heroes Video zu Dynasty Warriors Origins.

In einer neuen Sonderausgabe stellt KOEI TECMO frische Inhalte zu Dynasty Warriors Origins vor.

Die Übertragung trägt den Titel Visions of Four Heroes und bietet einen ausführlichen Blick auf zentrale Figuren des Actiontitels. Produzent Sho und Director Ogata führen durch das Programm und geben Einblicke in die kreative Ausrichtung des Projekts.

Das Video konzentriert sich auf die vier Helden, die im Mittelpunkt der Geschichte stehen. Die Präsentation zeigt einige Szenen, die sowohl das Kampfsystem als auch die Inszenierung der Charaktere hervorheben. Die Entwickler erläutern, wie die Figuren miteinander verbunden sind und welche Rolle sie im Verlauf der Handlung einnehmen.

Parallel dazu wird die Nintendo Switch 2 Standard Edition vorgestellt. Die Präsentation zeigt, wie das Spiel auf der neuen Hardware umgesetzt wird und welche technischen Anpassungen vorgenommen wurden. Die Version soll die typischen Stärken der Reihe mit der Flexibilität der neuen Plattform verbinden.

Mit dem Broadcast liefert KOEI TECMO einen weiteren Ausblick auf Dynasty Warriors Origins und erweitert die Informationen rund um das Spiel um neue Details zu Figuren, Präsentation und Plattformen.

Dynasty Warriors Origins ist bereits erhältlich und erscheint am 22. Januar 2026 zusätzlich für die Nintendo Switch 2-Konsole.