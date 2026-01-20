Dynasty Warriors: Origins: Produzent spricht über mögliche Trilogie

Dynasty Warriors Origins könnte größer werden als geplant und zu einer Trilogie werden.

Kurz vor dem Start der „Visions of Heroes“‑Erweiterung hat Produzent Tomohiko Sho in einem Gespräch mit Famitsu ausführlich über die Zukunft von Dynasty Warriors Origins gesprochen.

Schon länger deutete er an, dass ein Nachfolger geplant sei, doch nun wird klar, dass die ursprüngliche Vision weit über ein einzelnes Sequel hinausgeht.

Sho erklärt, dass Origins ursprünglich als zweiteiliges Projekt gedacht war: Der erste Teil sollte die Geschichte bis zur Schlacht von Red Cliffs erzählen, während ein möglicher Nachfolger die Handlung bis zur Schlacht von Wuzhang Plains fortführen würde.

Nach Abschluss der Entwicklung stellte er jedoch fest, dass Origins die Ereignisse bis Red Cliffs deutlich detaillierter abbildete, als er ursprünglich erwartet hatte. Dadurch wurde ihm bewusst, dass ein einzelner Nachfolger denselben erzählerischen Umfang und die gleiche Dichte unmöglich abdecken könnte.

Er sagt selbst lachend, dass es schlicht nicht machbar wäre, all diese Inhalte in nur einem weiteren Spiel unterzubringen.

Aus dieser Erkenntnis entstand bei Omega Force die Überlegung, dass eine Trilogie notwendig wäre, um die Geschichte vollständig zu erzählen. Konkrete Pläne bestätigt Sho zwar nicht, doch er macht deutlich, dass die Zukunft möglicher Fortsetzungen stark davon abhängt, wie gut das Hauptspiel und die neue DLC‑Erweiterung verkaufen.

Damit zeichnet sich ab, dass Dynasty Warriors Origins möglicherweise erst den Auftakt zu einer größeren, langfristigen Saga bildet.