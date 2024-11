Dynasty Warriors: Origins: Spielszenen aus der Demo

In einem neuen Video zeigen wir euch Gameplay aus der Dynasty Warriors: Origins Demo auf der Xbox Series X.

Erst kürzlich ist die Demo zu Dynasty Warriors: Origins erschienen und heute präsentieren wir euch Gameplay aus dieser Demo.

In der Demo könnt ihr die „Schlacht am Sishui-Tor“ spielen und euch einen ersten Eindruck zum am 17. Januar erscheinenden Titel verschaffen.

Während der Demo habt ihr die Möglichkeit vier der neuen Waffentypen auszuprobieren, die in der Vollversion verfügbar sein werden. Dazu zählen das Schwert, das Guandao, das Pudao und die Räder.

Wir von XboxDynasty haben uns die Demo im Zuge unserer Gaming Night die wir jeden Freitag live auf Twitch für euch streamen angeschaut und dieses in einem neuen Video festgehalten.

