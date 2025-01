Dynasty Warriors: Origins: Teil 10 wurde eingestellt als Warriors Form annahm

Diese Woche erscheint Dynasty Warriors: Origins für Xbox, PlayStation und den PC. Koei Tecmo Games hat jetzt verraten, dass man zuvor an einem weiteren nummerierten Teil der Reihe gearbeitet hatte.

Vom Entwicklerstudio haben sich Tomohiko Sho, Mitsuhiro Ohshima, Kazutoshi Sekiguchi und Masatomo Ohba zu einem Interview mit 4Gamer (via Siliconera) eingefunden, wo sie über Dynasty Warriors: Origins sprechen.

Ohba verriet im Interview: „Vor Origins haben Ohshima und ich an einem so genannten „Phantom Numbered Title“ mit einem anderen Konzept gearbeitet. Der damalige Titel war eine Erweiterung der Richtung von „Dynasty Warriors 7“ mit einem Stage Clear System und vielen spielbaren Generälen.“

Durch die aktuellen Konsolen und ihre technischen Eigenschaften habe man sich dazu entschlossen, etwas anderes zu machen, wie Origins Produzent Sho auf die Frage erwiderte, ob ein zehnter Teil damit vom Tisch war.

„Ja. Es ist nicht so, dass das, was Ohba und Ohshima gemacht haben, schlecht gewesen wäre, aber als aktuelle Konsolen wie die PlayStation 5 aufkamen und wir sie intern weiter überprüft haben, haben wir darüber gesprochen, ob wir diese Spezifikationen nutzen könnten, um ‚das beste Musou zu machen, das jetzt gemacht werden kann‘. Das neue Dynasty Warriors, das wir entwickelt haben, heißt also Origins.“