Dynasty Warriors: Origins: Unbekannter Held kämpft sich durch ein Epos der Drei Königreiche

KOEI TECMO Europe und der Entwickler Omega Force geben bekannt, dass ihr aufregendes taktisches Actionspiel Dynasty Warriors: Origins, ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Windows PC über Steam erhältlich ist.

Mit den intensivsten Kämpfen und größten Armeen in der Geschichte der DYNASTY WARRIORS-Franchise entführt der 1 vs. 1.000 Musou-Thriller die Spieler in die turbulenten, vom Krieg zerrissenen Drei Königreiche.

Den Launch Trailer von Dynasty Warriors: Origins gibt es hier:

Dynasty Warriors: Origins führt die Spieler durch die dramatischsten Ereignisse der Drei Königreiche, von der „Rebellion der Gelben Turbane“ bis zur „Schlacht von Chibi“. Als namenloser Held müssen sie Entscheidungen treffen, um den Frieden wiederherzustellen und das Schicksal des alten Chinas zu formen.

Dynasty Warriors: Origins bietet ein überwältigendes Gefühl von Realismus auf jedem Schlachtfeld, mit der bisher größten Anzahl von Soldaten in der Geschichte der Serie. Die feindlichen Soldaten greifen im Verbund an und sind äußerst schlagkräftig. Während man seine eigenen Fähigkeiten im Kampf einsetzt, muss man auch mit seinen Verbündeten vorstürmen, um den Weg frei zu machen.

Sobald man das Feld stürmt und sich auf den Kampf vorbereitet, trifft man mit seinen Verbündeten auf Tausende von feindlichen Soldaten der gegnerischen Armeen und erlebt so ein Gefühl von Realismus und eine noch nie dagewesene Größe des Schlachtfelds.

Der Protagonist zieht an der Seite der Helden der Drei Königreiche in die Schlacht, um Schwärme von Feinden mit Schwertern, Fäusten und verschiedenen anderen Waffen zu vernichten. Zusammen reisen sie über eine riesige Weltkarte, nehmen an Missionen teil, schlagen Rebellionen nieder, retten Regierungstruppen und bestehen Scharmützel.

Dabei treffen sie auf berühmte Charaktere wie Cao Cao und Liu Bei, die je nach Interaktion zu Verbündeten oder Feinden werden können.

Die Kämpfe erfordern strategisches Denken und bieten dynamisches Gameplay. In den intensiven 1-gegen-1.000-Schlachten müssen die Spieler mit schnellen und kraftvollen Angriffen die Deckung ihrer Gegner durchbrechen. Mit jedem erfolgreichen Treffer steigt die „Tapferkeit“ des Protagonisten, die es ihm ermöglicht, mächtige und einzigartige Angriffe, so genannte „Künste“, zu entfesseln.

Diese „Künste“ sind waffenabhängig, so dass es entscheidend ist, das zur Verfügung stehende Arsenal zu beherrschen, um den „Rang“ des Helden und damit seine Fähigkeiten kontinuierlich zu verbessern.

Darüber hinaus kann der Spieler seine Verbündeten strategisch befehligen, riesige Streitkräfte zusammenstellen und durch den Einsatz von „Großen Taktiken“ den Verlauf ganzer Schlachten radikal verändern. Gleichzeitig gilt es, die Strategien der Gegner im Auge zu behalten, denn auch diese setzen ihre „Großen Taktiken“ ein, um den Sieg zu erringen.

Tomohiko Sho, Dynasty Warriors: Origins-Produzent und Leiter von Omega Force, KOEI TECMO Games, sagt: „Dies ist das intensivste, aufregendste Gameplay in der Geschichte der DYNASTY WARRIORS-Franchise. Das Gefühl von Realismus auf dem Schlachtfeld war noch nie so groß.“

Dynasty Warriors: Origins ist als Standard- und Digital Deluxe-Edition erhältlich. Die Digital Deluxe-Edition beinhaltet das Hauptspiel, ein digitales Artbook und einen Soundtrack, nützliche Ingame-Gegenstände sowie einen frühen Zugang von 72 Stunden vor der Veröffentlichung des Spiels.

Jeder, der eine physische oder digitale Version vor dem 30. Januar 2025 erwirbt, erhält als Bonus den Frühkauf-Bonus „Early Works Soundtrack Collection“, der Lieder aus früheren Titeln der Serie enthält.

Zusätzlich ist eine kostenlose Demo für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Windows PC über Steam verfügbar.

Die Demo zeigt die „Schlacht am Sishui-Tor“, in der die von Dong Zhuo angeführten Truppen die Macht ergriffen haben und nun den von Yuan Shao angeführten Koalitionsstreitkräften gegenüberstehen. Mit dieser Demo bekommen die Spieler einen Vorgeschmack auf den Nervenkitzel der gewaltigen Schlachten, die sie in Dynasty Warriors: Origins erleben.