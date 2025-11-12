Dynasty Warriors: Origins: Vision of Four Heroes bringt alternativen Szenarien

Um neue Geschichten und Waffen ergänzt der DLC „Vision of Four Heroes“ das Schlachtfeld von Dynasty Warriors: Origins.

KOEI TECMO und Entwickler Omega Force haben die ersten Details zu den DLC-Plänen für ihr taktisches Actionspiel Dynasty Warriors: Origins veröffentlicht.

Der DLC mit dem Titel „Visions of Four Heroes“ bringt neue Geschichten und Waffen in die chaotischen Schlachtfelder der Drei Reiche und soll am 22. Januar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und Windows-PCs über Steam erscheinen.

Visions of Four Heroes hat brandneue Geschichten, die sich um vier Helden drehen, die in Dynasty Warriors: Origins noch nicht vorkamen: Zhang Jiao, Dong Zhuo, Yuan Shao und Lu Bu. Diese Geschichten sind wie „Was wäre wenn“-Szenarien und zeigen den Spielern neue Seiten dieser legendären Helden.

Außerdem gibt es neue Begleiter im großen DLC, darunter Zhuhe, eine Wächterin des Friedens, Diaochan, eine schöne Kriegerin und beliebte Figur, sowie ein mysteriöser neuer Offizier, der im Laufe der Geschichte enthüllt wird.

Fans können sich auch auf neue Waffen freuen – den „Bogen“ und den „Seilpfeil“ –, die die spannende Action der 1-gegen-1000-Kämpfe noch weiter verbessern, indem sie die einzigartigen Eigenschaften jeder Waffe auf dem Schlachtfeld nutzen.

Bestehende Waffen werden ebenfalls aktualisiert und erhalten neue Fertigkeiten, Fertigkeitsfelder sowie eine Erhöhung der Eigenschaftsgrenze. Schließlich wird ein neuer „Trainingsplatz“-Modus hinzugefügt, in dem die Spieler gegen mächtige Gegner kämpfen und dabei ihre Fähigkeiten trainieren können.

Für kurze Zeit bekommt jeder, der Dynasty Warriors: Origins „Visions of Four Heroes“ vorbestellt, ein exklusives Outfit für den Hauptcharakter, das „Yellow Turban Attire“. Dieses Kostüm soll den heldenhaften Geist von Dynasty Warriors: Origins verkörpern und lässt die Spieler in der symbolträchtigen Kleidung der Rebellion der Gelben Turbane ins Schlachtfeld ziehen.

Dynasty Warriors: Origins ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Windows-PCs über Steam erhältlich.