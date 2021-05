E3 2021: Gerücht: Square Enix Event geleakt

Der Entwickler und Publisher Square Enix ist wenige Wochen vor der E3 möglicherweise von einem großen Leak betroffen.

Wie Alex Donaldson auf Twitter schreibt, soll es einen umfangreichen Event-Leak gegeben haben.

Zwar nannte Donaldson den Final Fantasy-Entwickler nicht beim Namen. Der Insider Idle Sloth schickte jedoch einen Retweet ab und deute darauf hin, dass die geleakten Informationen von Square Enix schon bald veröffentlicht werden könnten.

Sollte das Gerücht stimmen, dann dürfte umfangreiches Bild- und Tonmaterial zu kommenden Spielen vor einer offiziellen Enthüllung im Netz landen.

(Rumor) Square Enix had a big event leak (info; assets, footage) that could be released soon. 👀🧂 https://t.co/UhbyJJhNwc

— Idle Sloth (@IdleSloth84) May 24, 2021