E3 2022: Messe-Veranstaltung vor Ort erneut abgesagt

Auch in diesem Jahr wird die E3 in Los Angeles nicht vor Ort in den Hallen stattfinden.

Wie die Entertainment Software Association (ESA) als Veranstalter gegenüber GamesBeat bestätigte, wird die Spielemesse wegen der Pandemie nicht in Person stattfinden.

„Aufgrund der anhaltenden Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit COVID-19 und den möglichen Auswirkungen auf die Sicherheit von Ausstellern und Besuchern wird die E3 im Jahr 2022 nicht in Person stattfinden. Wir sind nach wie vor sehr gespannt auf die Zukunft der E3 und freuen uns darauf, bald weitere Details bekannt zu geben.“

Wie schon im letzten Jahr wird die E3 auch dieses Jahr nur online stattfinden.

Die genauen Pläne dazu nannte der Veranstalter nicht.