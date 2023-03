E3 2023: Auch Microsoft erteilt der Messe eine Absage

Microsoft hat in einem Gespräch mit IGN offiziell bestätigt, dass das Unternehmen nicht auf der E3 2023 vertreten sein wird. Ein Xbox-Sprecher erklärte, dass das Unternehmen zwar seinen Xbox Games Showcase am 11. Juni im Rahmen der E3 2023 per Co-Stream übertragen wird, aber nicht auf der Messe in Los Angeles vertreten sein wird.

Nach Nintendo ist Microsoft schon der zweite große Hersteller, der nicht auf dem E3 2023 Messegelände in Los Angeles vertreten sein wird. Sony hatte schon die Jahre zuvor kein Interesse mehr an der E3 und hat sich eine Absage für das Jahr 2023 gleich ganz gespart.

Bisher ist nur bekannt, dass Ubisoft mit einem großen Aufgebot auf der E3 2023 teilnehmen will. Der digitale Xbox Games Showcase findet am 11. Juni statt.