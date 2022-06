E3 2023: Findet nächstes Jahr vor Ort und digital statt

Mit eigenständigen Shows und Live-Streams der Publisher und dem Summer Game Fest als Alternative, scheint die E3 weiter in Vergessenheit zu geraten. Und auch in diesem Jahr haben die Veranstalter die Messe abgesagt. Selbst digital bleibt man offline.

Die ESA als verantwortlicher Veranstalter kündigt aber eine Rückkehr im nächsten Jahr an. 2023 wird man vor Ort und digital den Spielern, Publishern und Entwicklern eine Bühne geben, um über Videospiele zu sprechen.

Gegenüber The Washington Post sagte ESA-Präsident Stan Pierre-Louis, dass es ein starkes Bedürfnis nach einem persönlichen Treffen gebe:

„Wir freuen uns darauf, 2023 mit einer digitalen und einer persönlichen Veranstaltung zurückzukommen. So sehr wir diese digitalen Veranstaltungen lieben und so sehr sie die Menschen erreichen und wir diese globale Reichweite wollen, wissen wir auch, dass es ein wirklich starkes Bedürfnis nach einem Treffen gibt – um sich persönlich zu treffen und darüber zu sprechen, was Spiele großartig macht.“