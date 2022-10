E3 2023: Messe für 2024 und 2025 bereits gebucht

Am Montag, den 17. Oktober 2022, wurden Details aus einem Abkommen des Los Angeles Board of City Tourism Commissioners am 19. Oktober veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Entertainment Software Association (kurz ESA) am 6. Oktober 2022 die Electronic Entertainment Expo (kurz E3) für die nächsten beiden aufeinanderfolgenden Jahre gebucht hat.

Demmnach startet die E3 2024 am 11. Juni und die E3 2025 am 3. Juni. Die ESA rechnet mit circa 68.000 Besuchern pro Messeveranstaltung. Was Geoff Keighley zu diesem Zeitpunkt machen wird, ist bisher unbekannt.