E3 2023: Messe steht angeblich kurz vor der Absage

Erst heute haben wir über die Absage von Ubisoft auf der E3 berichtet, die für Juni geplant ist.

Möglicherweise findet die Messe in diesem Jahr aber erst gar nicht statt. Andy Robinson von VGC hört derzeit nichts Gutes und wäre daher nicht überrascht, wenn sie abgesagt würde.

Auf Twitter schrieb Robinson: „Es ist oft schwierig, die Fakten von den Mutmaßungen über die E3 zu trennen, aber es überrascht nicht, dass ich nichts Gutes höre. Es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn sie diese Woche abgesagt wird – aber ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Es tut mir so leid für die Verantwortlichen, die alles getan haben, was von ihnen verlangt wurde.“

Auf den Tweet antwortete auch Hollie Bennett. Sie ist Head of Influencers and Engagement bei Frontiers Development. Über die mögliche Absage der Messe sagte sie, es sei „schade, weil die Preise auf der Messe so billig sind wie noch nie, und es ist WILD, wie stark sie gefallen sind. Sie haben auch einige gute Pläne. Dieses Jahr fühlt es sich wirklich so an, als ob die E3 zurückkommen würde.“

Zuvor war Robinson positiv auf die Messe gestimmt. Derzeit gebe es aber „zu viel Lärm“, als dass er zuversichtlich sein könnte.

Offiziell findet die E3 2023 vom 13. bis 16. Juni in Los Angeles statt.