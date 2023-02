E3 2023: Neugestaltung der Messe macht große Fortschritte

Die E3 kehrt in diesem Jahr erstmals vollständig zurück. Vor Ort werden sich Fachbesucher und Spieler erstmals seit drei Jahren wieder im Los Angeles Convention Center persönlich begegnen.

Aber nicht alle Aussteller kehren zurück. Xbox, Sony und Nintendo werden laut einem Bericht nicht teilnehmen. Wir hatten darüber gestern berichtet.

Die Entertainment Software Association (ESA) als Veranstalter hat auf den ursprünglichen Bericht von IGN reagiert. Demnach könne man die Behauptungen nicht direkt adressieren, jedoch stellte man das Engagement von ReedPOP in den Vordergrund. Dieser neuer Partner für Branchenveranstaltungen arbeitet in diesem Jahr mit der ESA zusammen, um die E3 neuzugestalten, wobei man schon große Fortschritte erzielt hat.

Das Statement der ESA findet ihr am Ende der Meldung.

Derweil schreibt IGN, dass sowohl Xbox, als auch Nintendo ursprünglich Interesse an einer Teilnahme der E3 hatten. Eine Absage erfolgte aber aus Gründen, die nichts mit der Messe selbst zu tun haben. Im Fall von Nintendo soll der Veröffentlichungszeitplan in der zweiten Jahreshälfte den Platz für die Veranstaltung nicht rechtfertigen.

Microsoft soll hingegen eine Woche vor der E3 ein eigener Showcase veranstalten. Xbox Chef Phil Spencer bestätigte zumindest bisher eine Rückkehr einer jährlichen Präsentation im Sommer in Los Angeles.

„Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, hat IGN gestern Abend einen Artikel über die E3 veröffentlicht. Obwohl wir nicht in der Lage sind, die spezifischen Behauptungen in dem Artikel zu kommentieren, wollten wir unser Engagement für die Fortsetzung der E3 mit euch teilen.“

„Die E3 hat in unserer Branche eine lange Geschichte, und wir freuen uns immer, wenn wir die Leidenschaft für die Messe spüren und hören, was sie für verschiedene Menschen bedeutet. Die Wiederbelebung einer Messe nach einer dreijährigen Unterbrechung und einer weltweiten Pandemie war immer mit Herausforderungen verbunden. Deshalb haben wir (in Absprache mit den ESA-Mitgliedsunternehmen) eine umfassende Suche nach dem besten Partner für die Durchführung der E3 durchgeführt. Bei der Wahl von ReedPOP als Partner konnten wir auf die langjährige Erfahrung des Unternehmens bei der Ausrichtung beliebter Branchenveranstaltungen wie PAX und breiter angelegter Verbrauchermessen wie der Comic Con zurückgreifen.“

„ReedPOP hat große Fortschritte bei der Neugestaltung der Veranstaltung gemacht und erhält enorme Unterstützung von Industrieunternehmen aller Größen, die nicht nur über die E3 2023 nachdenken, sondern auch darüber, wie die E3 in die Marketingpläne für 2024 und darüber hinaus passt.“

„Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass auch wenn sich die Messe weiterentwickelt und anpasst, dies keinen Einfluss auf den Kern der Arbeit der ESA für ihre Mitgliedsunternehmen haben wird. Unsere Priorität bleibt es, für Ihre politischen Interessen auf Landes- und Bundesebene einzutreten.“

„Wir werden Sie über Neuigkeiten und Entwicklungen in Bezug auf die E3 informieren, sobald diese verfügbar sind. Wenn Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Ich danke Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung.“