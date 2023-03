E3 2023: Spielmesse offiziell abgesagt

Was sich in den letzten Tagen und Wochen schon angedeutet hatte, ist nun beschlossene Sache. Die E3 2023 findet nicht statt.

Die diesjährige Ausgabe habe schlichtweg nicht das anhaltende Interesse geweckt, das notwendig sei, um sie in einer Weise durchzuführen, welche der Größe, Stärke und dem Einfluss der Branche gerecht würde, heißt es.

Nachdem IGN zunächst über eine interne E-Mail berichtet hatte, in welcher die ESA ihre Mitarbeiter über die Absage der diesjährigen E3 informiert habe, wurde anschließen von Kyle Marsden-Kish, ReedPop Global VP of Gaming, folgendes Statement zur Absage veröffentlicht:

„Es war eine schwierige Entscheidung aufgrund der Anstrengungen, die wir und unsere Partner unternommen haben, um dieses Event zu ermöglichen, aber wir mussten tun, was für die Branche und die E3 richtig ist. Wir haben Verständnis dafür, dass interessierte Unternehmen keine spielbaren Demos zur Verfügung stellen konnten und dass die Teilnahme an der E3 in diesem Sommer aufgrund von Ressourcenproblemen ein unüberwindbares Hindernis darstellte. Für diejenigen, die ihre Teilnahme an der E3 2023 zugesagt haben, tut es uns leid, dass wir ihnen nicht die Show bieten können, die sie verdienen und die sie von den ReedPop-Veranstaltungen gewohnt sind.“