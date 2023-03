E3 2023: Ubisoft erteilt der Spielemesse eine Absage

Autor:, in / E3 2023

Nun also doch nicht. Ubisoft wird in diesem Jahr nicht auf der E3 in Los Angeles vertreten sein. Der französische Entwickler und Publisher erteilt der Messe jetzt eine Absage.

Ubisoft sagte in einem Statement gegenüber VGC, dass man sich für eine andere Richtung entschieden habe und am 12. Juni ein eigenes Ubisoft Forward Live Event abhalten werde.

Ein Sprecher von Ubisoft sagte: „Die E3 hat über die Jahre hinweg für unvergessliche Momente in der Branche gesorgt.“ „Während wir ursprünglich vorhatten, eine offizielle E3-Präsenz zu haben, haben wir die Entscheidung getroffen, eine andere Richtung einzuschlagen und werden am 12. Juni in Los Angeles ein Ubisoft Forward Live-Event abhalten. Wir freuen uns darauf, unseren Spielern schon bald weitere Details mitzuteilen.“

Im Februar hieß es von Ubisoft, man bereite ein starkes Line-up für die E3 vor. Derweil haben Microsoft und auch Nintendo der Messe schon längst eine Absage erteilt. Sony verlor das Interesse an der E3 hingegen schon vor Jahren.