E3 2023: Xbox, Sony und Nintendo nicht anwesend laut Bericht

In diesem Jahr kehrt die E3 erstmals wieder mit einem vollen Programm vor Ort zurück, wie die Veranstalter im September verlauten ließen. Und auch für 2024 und 2025 wurden mit der Stadt Los Angeles bereits Buchungen für das Los Angeles Convention Center vereinbart.

Doch es bleibt fraglich, wie viele Fachbesucher und Spieler die Messe diesen Juni anziehen kann, wenn drei Big Player der Branche fehlen. Denn wie IGN von mehreren Quellen erfahren haben will, werden Xbox, Sony und Nintendo dieses Jahr nicht an der Messe teilnehmen bzw. nicht auf der Showbühne vertreten sein.

Im selben Zeitraum wie die E3 wird auch Xbox eine weitere Präsentation abhalten. Doch ob diese auf der Messe sein wird, sagte Phil Spencer in einem Gespräch mit IGN nicht.

„Die E3 ist für mich einer der wichtigsten Momente der Spielebranche. Ich liebe es, nach L.A. zu fahren, Tausende von Menschen dort zu treffen, großartige neue Dinge zu sehen … Leute aus der Branche zu treffen, die Fan-Events, die wir hatten. Ich möchte auf jeden Fall, dass das so bleibt.“

„Xbox ist im Vorstand der ESA, und ich denke, eine erfolgreiche und gesunde ESA ist entscheidend für das, was wir zu tun versuchen. Also platzieren wir unseren Showcase, wie wir es immer getan haben, zu einem Zeitpunkt, der hoffentlich für die Presse und sogar für die Verbraucher, die zur E3 gehen, günstig ist, und das ist es, was wir jetzt zu tun versuchen. Wir werden weiterhin mit der ESA in Bezug auf ihre Pläne zusammenarbeiten. Wie ich schon sagte, wir sind im Vorstand und wir wollen sicherstellen, dass wir alles tun, was wir können, um die E3 erfolgreich zu machen.“