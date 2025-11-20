EA Play: Aktuelle Rewards und Trials für Mitglieder

Schaut euch die aktuellen Rewards und Trial-Versionen für EA Play an, auf die auch Xbox Game Pass Abonnenten Zugriff haben.

Mit EA Play haben Mitglieder Zugriff auf einen Katalog mit Spielen des Publishers Electronic Arts. Neben den Spielen beinhaltet ein Abo auch weitere Vorteile.

Zu den Vorteilen zählen neben einem Rabatt von 10 % beim Kauf von Spielen, DLCs und Währungen auch Trial-Versionen neuster Spiele.

Aktuell gibt es folgende Spiele, die ihr für eine begrenzte Zeit ausprobieren könnt:

EA Sports FC 26 (10 Stunden Trial)

EA Sports College Football 26 (10 Stunden Trial)

EA Sports Madden NFL 26 (10 Stunden Trial)

EA Sports F1 25 (5 Stunden Trial)

Für die Spiele des Publishers werden auch diverse Rewards angeboten. Beispielsweise gibt es aktuelle Belohnungen für F1 25 oder Battlefield 6.

Eine Grafik zeigt euch die aktuellen Rewards mit EA Play an. Sie sind auch für Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar.