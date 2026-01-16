EA Play: Belohnungen im Januar mit Battlefield 6, Madden NFL 26 und mehr

EA startet mit fetten Januar‑Rewards ins neue Jahr – Battlefield 6, Madden NFL 26 & Apex Legends bekommen exklusive Boni

EA läutet das neue Jahr mit einer ganzen Reihe frischer Member Rewards ein. Für Battlefield 6 gibt es beim digitalen Kauf mit 10% Rabatt ein Deployment Pack, ein Season‑1‑Pack und einen Battle Pass XP‑Boost.

In Madden NFL 26 wartet noch bis zum 31. Januar ein neues Ultimate‑Team‑Pack, während EA Sports FC 26 bis zum 29. Januar einen Football Ultimate Team Draft Token verteilt.

F1 25 spendiert einen 5.000 XP‑Boost für den Podium Pass, und Apex Legends liefert den neuen Gold Broodling Weapon Charm.

Auch Sim‑Fans kommen auf ihre Kosten: The Sims und The Sims 2 kehren am 22. Januar zurück, gefolgt vom MySims: Cozy Bundle am 29. Januar.

Zusätzlich läuft die EA Sports Week mit bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Titel sowie Free Play Days vom bis 18. Januar.

EA Play ist separat erhältlich und darüber hinaus Teil von Xbox Game Pass Ultimate.