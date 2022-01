EA Play: Drei Monate zum Preis von einem für Neukunden

Mit EA Play können Spieler auf Konsolen und PC gegen eine monatliche Gebühr eine Auswahl an Titeln aus dem Katalog von Electronic Arts spielen. Darunter Spiele aus den Reihen Battlefield, Need for Speed, Plants vs Zombies, Star Wars und EA Sports.

Außerdem gibt es exklusive Belohnungen und weitere Inhalte für Mitglieder.

Der Preis für die Standard-Mitgliedschaft bei EA Play beträgt 3,99 Euro pro Monat oder 24,99 Euro für ein Jahr.

Auf dem PC umfasst EA Play Pro neben den Inhalten von EA Play auch Deluxe Versionen neuer Spiele, unbegrenzter Zugriff auf die Pro Play Liste und mehr.

Aktuell bietet Electronic Arts eine EA Play Mitgliedschaft für drei Monate zum Preis eines Monats an. Zwar gilt das Angebot nicht für Xbox-Konsolen, doch EA Play ist mit PC (Steam und Origin), Nintendo Switch und PlayStation auf vielen Plattformen verfügbar.

Weitere Informationen zum Angebot findet ihr auch auf der offiziellen Seite von EA Play.

Update: Bei diesem Angebot sind diesmal (warum auch immer) Xbox-Abonnenten ausgeschlossen.