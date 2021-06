EA Play: Need for Speed: Hot Pursuit Remastered Termin steht fest

Leistet euch mit Need for Speed Hot Pursuit Remastered im EA Play Abo schon bald spannende Verfolgungsjagden Ableger der Rennspielreihe.

Electronic Arts hat offiziell bekannt gegeben, dass der beliebte Ableger der Need for Speed-Serie „Need for Speed: Hot Pursuit Remastered“ Einzug in den Abo-Dienst am 24. Juni halten wird.

Da die Remastered Version alle Zusatzinhalte und Updates beinhaltet, sollte sich ein Ausflug in das Gesamtpaket lohnen. Zumal bekannterweise EA Play auch Teil des Xbox Game Pass Ultimate-Angebots ist.

Alle Freunde des Adrenalins können hier noch einmal unseren rasanten Test zu Need for Speed: Hot Pursuit Remastered lesen.