EA Play: Neue Belohnungen und vier Trials im Oktober

Im Oktober gibt es diese neuen Belohnungen und vier Testversionen mit EA Play.

EA Play-Mitglieder können diesen Monat vier neue EA Sports-Titel jeweils 10 Stunden lang ausprobieren und Belohnungen in diversen Spielen abholen.

Da der Service von Electronic Arts auch in Xbox Game Pass Ultimate bzw. PC Games Pass inkludiert ist, haben auch sie Zugriff auf die Inhalte.

Die nachfolgend aufgeführten Spiele können aktuell mit EA Play ausprobiert werden. Bei einem Kauf werden die Fortschritte übernommen. Gleich vorweg: Das neue Battlefield 6 ist nicht mit dabei.

EA Sports FC 26: Enthält überarbeitetes Gameplay, basierend auf Community-Feedback.

Madden NFL 26: Bringt ein authentisches Spielgefühl dank echter NFL-Daten auf das Spielfeld.

NHL 26: Dank NHL Edge-Technologie mit noch realistischen Superstars auf dem Eis.

College Football 26: Baut eure eigene Legende im College-Football auf.

Nicht außer Acht lassen solltet ihr auch die zusätzlichen 10 % Rabatt auf digitale EA-Käufe wie Spiele, Punktepakete und DLCs.

Auch in diversen Spielen des Publishers werden Spieler mit neuen Belohnungen bedacht. Dazu gehören ein Draft-Token für Ultimate Team in EA Sports FC 26, ein Lucky Footprint-Waffen-Charm in Apex Legends, ein Ultimate Team Pack für Madden NFL 26 sowie ein Loyalist Pack für College Football 26.

Schaut euch die Grafik für weitere Belohnungen an.