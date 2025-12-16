EA Play: Tägliche weihnachtliche Vorteile

Bis zum 24. Dezember gibt es mit EA Play tägliche Vorteile, Belohnungen und mehr.

Mitgliedern von EA Play werden die kommenden Tage bis Weihnachten mit täglichen Vorteilen, Belohnungen und Herausforderungen versüßt.

Die Aktion läuft bis zum 24. Dezember und ist für Abonnenten von EA Play oder, Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass. Letztere beinhalten EA Play bereits.

Heute stehen etwa EA Sports College Football 26 mit seiner zehnstündigen Trial-Version im Fokus sowie das EA Play Loyalist Ultimate Team Pack, welches ihr euch bis zum 31. Dezember abholen könnt.

Am 19. Dezember erwarten euch weiterhin besondere Herausforderungen in den Spielen Star Wars Jedi: Survivior und Star Wars Battlefront II.

Für Battlefield 6 erhalten Abonnenten am 20. Dezember 10 % Rabatt beim Kauf der Standard oder Phantom Edition. Zusätzlich stehen das EA Play Deployment Pack und das Season 1 Pack zur Abholung bereit.

Schaut euch die Grafik an und erfahrt, welche weiteren Vorteile und Belohnungen es mit EA Play gibt, von denen manche schon bekannt waren.