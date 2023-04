EA Play: Wird Star Wars Jedi: Survivor im Abo spielbar sein?

Autor:, in / EA Play

Am 28. April 2023 erscheint Star Wars Jedi: Survivor und viele Spieler fragen sich derzeit, ob es eine EA Play Trial-Version geben wird, die auch dank Xbox Game Pass Ultimate spielbar sein wird.

Die kurze Antwort ist: Nein! Star Wars Jedi: Survivor wird nicht im EA Play-Abonnement mit einer zehnstündigen Trial-Version ausgestattet. Auf dem PC gibt es noch ein EA Play Pro-Angebot, womit ihr Star Wars Jedi: Survivor in der Deluxe Edition vom ersten Tag an spielen könnt. EA Play Pro kostet 14,99 € im Monat und ist nur am PC verfügbar.

Wer pünktlich auf der Xbox-Konsole digital starten will, der muss das Spiel im Microsoft Store vorbestellen: