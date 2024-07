EA SPORTS College Football 25: Bereits im Early Access auf Xbox sehr beliebt

Autor:, in / EA SPORTS College Football 25

In den USA ist EA Sports College Football 25 noch vor Release auf Xbox-Konsolen sehr beliebt.

Wie beliebt Football in den Vereinigten Staaten ist, zeigte sich jüngst erst durch den Verkaufsschub für das Modell Xbox Series S, den Microsoft EA Sports College Football 25 zu verdanken hat.

Unterstrichen wird die Beliebtheit laut den Analysten von Circana auch, wenn man einen Blick auf den eigenen Player Engagement Tracker wirft.

Am 17. Juli, also schon am Mittwoch, war EA Sports College Football 25, wohlgemerkt noch im Early Access, auf Platz 3 der täglich aktiven US-Nutzer auf Xbox-Series X|S. Auf PlayStation 5 auf Platz 4.

EA Sports College Football 25 erscheint heute offiziell für Xbox Series X|S. Mit Xbox Game Pass Ultimate ist das Football-Videospiel auch in der Trial-Version anspielbar.