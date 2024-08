EA SPORTS College Football 25: Bereits jetzt der US-Bestseller 2024

Erstmals seit dem Jahre 2013 kehrt mit EA Sports College Football 25 ein Titel der Reihe auf den Markt zurück und dieses Comeback hat sich schon jetzt gelohnt. Das legt Analyst Mat Piscatella von Circana in einem X-/Twitter-Post dar.

Seiner Auswertung zufolge wurde EA Sports College Football 25 in den USA 2024 schon häufiger verkauft als Helldivers 2, das bisweilen an der Spitze stand. Dabei erschien EA Sports College Football 25 erst im Juli. Helldivers 2 fiel somit in den USA auf Platz 2; Call of Duty: Modern Warfare 3 und Dragon’s Dogma 2 sind dem Titel knapp auf den Fersen.

Seid ihr auf den Titel nun noch neugieriger geworden, bekommt ihr ihn für Xbox Series X|S und PlayStation 5.