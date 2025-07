EA SPORTS College Football 26: Ab sofort erhältlich

Electronic Arts und EA SPORTS freuen sich, EA SPORTS College Football 26 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S weltweit zu veröffentlichen.

Mit dem bisher intensivsten und authentischsten College Football-Erlebnis baut man auf dem Schwung des letztjährigen Spiels auf und lädt die Spieler ein, den Ruhm nach Hause zu bringen und die kultigsten Traditionen des Sports zu zelebrieren.

Mit über 2.800 neuen Spielzügen, Tausenden von aktuellen Athleten und mehr als 300 echten Trainern mit authentischen Spielplänen bietet das Spiel ein tieferes Gameplay und eine bessere Kontrolle.

Fans können außerdem ihr Vermächtnis in zwei erweiterten Modi schmieden: Im Road to Glory-Modus erarbeitet man sich den Weg vom Highschool-Rekruten zur Heisman-Legende, oder man baut im Dynasty-Modus ein Powerhouse-Programm auf.

Alle 136 Division I Football Bowl Subdivision (kurz: FBS)-Schulen sind im Spiel vertreten, welches damit die Energie, Emotionen und den Prunk des Samstags einfängt und Spieler die Sehenswürdigkeiten, Klänge und Traditionen des College-Footballs erleben lässt.

„Die Leidenschaft und Energie der College-Football-Community hat uns von Anfang an angetrieben und dieser Schwung inspiriert unser Team auch weiterhin jeden Tag“, so Daryl Holt, SVP und Group GM, EA SPORTS. „College Football 26 baut auf dem Erfolg der letztjährigen Version auf und bietet ein tieferes, authentischeres Spielerlebnis in allen Bereichen. Wir haben das Gameplay verfeinert, die Modi erweitert und uns noch mehr auf die Sehenswürdigkeiten, Soundkulisse und Traditionen konzentriert, die Samstage unvergesslich machen – von der Action vor dem Spiel bis hin zur verbesserten Spielerprogression, mehr als 2.800 neuen Spielzügen und über 300 echten Trainern. Dieses Spiel ist eine Hommage an den Sport und an die Fans, die ihn zu dem machen, was er ist.“

College Football 26 bietet intelligentere Systeme, ein tieferes Eintauchen in das Spielgeschehen und einen neuen Fokus auf das, was den Sport so besonders macht: Ein Spiegelbild eines Spiels, das seine Modi, seine Präsentation und sein Engagement für Authentizität mit jedem Spielzug weiterentwickelt.

Echtes College-Gameplay: Die Spieler haben mehr Kontrolle, mit über 2.800 neuen Spielzügen, verbesserten offensiven und defensiven Mechaniken und intelligenteren Pre-Snap-Tools. Dynamische Auswechslungen, neue Stunts und Twists sowie das erweiterte Wear and Tear-System vertiefen die Strategie bei jedem Snap. Egal, ob in Play Now Spielzüge ausgewählt werden, in Road to the College Football Playoff angetreten oder die eigene Mannschaft in College Football Ultimate Team aufgebaut wird, jede Entscheidung ist wichtig.

In diesem Jahr erweitert College Football 26 sein musikalisches Angebot durch eine neue Partnerschaft mit Metallica.

Als Gewinner des Metallica Marching Band-Wettbewerbs 2023 hat die Auburn University Marching Band eine neue Version des EA SPORTS College Football-Themas aufgenommen. Das Spiel enthält außerdem über 60 neu aufgenommene Tracks, darunter traditionelle College Fight-Songs, Evergreens und Stadionhymnen wie „Enter Sandman“, „Mr. Brightside“ und „Seven Nation Army“, die das Spieltagserlebnis aufwerten.

Darüber hinaus haben EA SPORTS und Spotify gemeinsam The Showdown ins Leben gerufen. Die sechsteilige Livestream-Reihe verbindet Gaming und Musik mit Spitzensportlern und Künstlern.

Die Serie feierte bereits am Montag, den 7. Juli, ihr Debüt mit Travis Hunter, Wide Receiver/Defensive Back der Jacksonville Jaguars, Ryan Williams, Cover-Star von College Football 26 und Alabama Wide Receiver, sowie EA SPORTS-Content Creator MMG. Neue Episoden werden im Laufe des Herbstes ausgestrahlt.