EA SPORTS College Football 26: Neue Features im Deep-Dive-Trailer

Kurz vor dem Release am 10. Juli hat EA Sports einen ausführlichen Deep-Dive-Trailer zu College Football 26 veröffentlicht und dabei zahlreiche Neuerungen vorgestellt. Die diesjährige Ausgabe der traditionsreichen Sportspielreihe setzt auf Tiefe, Individualisierung und strategische Vielfalt – und richtet sich sowohl an Einzelspieler als auch an kompetitive Fans.

Zu den Highlights zählen über 2.800 neue Spielzüge, mehr als 45 frische Formationen sowie insgesamt 84 spielverändernde Fähigkeiten, darunter die neuen „Heisman Tier“-Abilities, mit denen herausragende Spieler auf dem Feld echten Unterschied machen können. Die neue Mechanik „Block Steering“ verbessert die Kontrolle über das Laufspiel und erlaubt es, Laufwege gezielt zu beeinflussen oder zu blockieren.

Der Karriere-Modus beginnt erneut auf Highschool-Niveau und erlaubt den Aufstieg bis zur Heisman-Trophäe oder zur Trainerkarriere mit vollständiger Teamverwaltung. Dabei steht euch ein erweitertes Playbook zur Verfügung, das taktisch tiefgreifender und flexibler als je zuvor ist.

College Football 26 erscheint am 10. Juli 2025 und verspricht eine der umfassendsten und dynamischsten Umsetzungen des amerikanischen College-Footballs, die EA bislang auf den Markt gebracht hat.