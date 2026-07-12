EA SPORTS College Football 27: Nach heftigem Gegenwind – EA streicht Mikrotransaktionen aus Singleplayer

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Image: Electronic Arts

„Wir lagen falsch“: EA rudert bei College Football 27 nach massiver Kritik zurück.

EA SPORTS College Football 27 erhält nach heftiger Kritik aus der Community eine weitreichende Änderung. Electronic Arts hat angekündigt, sämtliche bezahlten Fortschrittsoptionen aus den Modi Road to Glory und Online Dynasty zu entfernen.

Die Kontroverse begann, nachdem Spieler festgestellt hatten, dass der Titel Mikrotransaktionen für den Spielfortschritt in seinen zentralen Einzelspieler-Modi enthielt. Die Entscheidung sorgte kurz nach der Veröffentlichung für deutlichen Gegenwind.

EA räumte den Fehler inzwischen öffentlich ein und erklärte: „Wir haben das Ziel verfehlt.“

Mit einem kommenden Update werden alle Optionen für bezahlten Fortschritt aus den betroffenen Modi entfernt. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen an, weitere Anpassungen auf Grundlage des Community-Feedbacks vorzunehmen.

Ob Spieler eine Rückerstattung für bereits gekaufte oder ungenutzte Punkte erhalten, ist derzeit offen. EA hat bislang keine Erstattungen angekündigt.

Die schnelle Kehrtwende zeigt, wie stark das Feedback der Community die weitere Entwicklung von EA SPORTS College Football 27 beeinflusst hat.

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6 Kommentare Added

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  1. Ralle89 193115 XP Grub Killer Elite | 12.07.2026 - 11:04 Uhr

    Von mir aus können sie das ganze Spiel streichen könnte damit nie was anfangen 😅 aber im Ernst hört sich doch nicht verkehrt an 🤔

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  4. Rotten 134965 XP Elite-at-Arms Silber | 12.07.2026 - 11:20 Uhr

    Gut das et geändert wurde, hart was EA daraus gemacht hat. Haben och den skill regler entfernt, hoffe der kommt per Patch och wieder zurück 😅

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  6. Ash2X 353860 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 12.07.2026 - 11:26 Uhr

    Jetzt könnte man 2K dies auch… Näherlegen…

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