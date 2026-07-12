EA SPORTS College Football 27: Nach heftigem Gegenwind – EA streicht Mikrotransaktionen aus Singleplayer

EA SPORTS College Football 27 erhält nach heftiger Kritik aus der Community eine weitreichende Änderung. Electronic Arts hat angekündigt, sämtliche bezahlten Fortschrittsoptionen aus den Modi Road to Glory und Online Dynasty zu entfernen.

Die Kontroverse begann, nachdem Spieler festgestellt hatten, dass der Titel Mikrotransaktionen für den Spielfortschritt in seinen zentralen Einzelspieler-Modi enthielt. Die Entscheidung sorgte kurz nach der Veröffentlichung für deutlichen Gegenwind.

EA räumte den Fehler inzwischen öffentlich ein und erklärte: „Wir haben das Ziel verfehlt.“

Mit einem kommenden Update werden alle Optionen für bezahlten Fortschritt aus den betroffenen Modi entfernt. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen an, weitere Anpassungen auf Grundlage des Community-Feedbacks vorzunehmen.

Ob Spieler eine Rückerstattung für bereits gekaufte oder ungenutzte Punkte erhalten, ist derzeit offen. EA hat bislang keine Erstattungen angekündigt.

Die schnelle Kehrtwende zeigt, wie stark das Feedback der Community die weitere Entwicklung von EA SPORTS College Football 27 beeinflusst hat.

An update from the College Football 27 Team. #CFBGoPlay pic.twitter.com/00b4TZrlPR — College Football 27 (@EASPORTSCollege) July 11, 2026