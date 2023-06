EA SPORTS F1 23: Codemasters holt die Pole Position

Die Formel 1 ist aufs Neue hautnah erlebbar, das Spiel ist offiziell erschienen und bietet euch die Möglichkeit, in den schnellsten Cockpits dieser Welt Platz zu nehmen. EA SPORTS F1 23 ist seit dem 16. Juni am Start, kann offiziell gekauft sowie gespielt werden. Passend dazu veröffentlichen Codemaster einen neuen Veröffentlichungs-Trailer zu ihrem Rennspiel.

„F1 23 bietet alles, was Spieler am Kampf um die Weltmeisterschaft lieben und lässt sie noch tiefer in die Welt der Formel 1 eintauchen. Wir verbinden in dieser Saison mehr Fans durch F1 World, liefern frische, zeitgemäße Herausforderungen während der Saison 2023 und ein neues Sicherheitsbewertungssystem, das einen gesunden, respektvollen Multiplayer-Wettbewerb fördern soll“, sagt Lee Mather, Senior Creative Director bei Codemasters. „Ob mit Lenkrad oder Steuerkreuz, Spielende werden sich dank des implementierten Feedbacks von echten F1-Fahrern sofort unter Kontrolle fühlen. Die Precision Drive Controller-Technologie wird das Pad-Spiel revolutionieren und ein besseres Gefühl dafür geben, wie es ist, einige der schnellsten Fahrzeuge im Motorsport zu steuern.“