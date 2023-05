EA SPORTS F1 23: Weitere Details zum fiktiven Story-Modus

Autor:, in / EA SPORTS F1 23

Electronic Arts enthüllt bereits gestern, wie wir berichtet haben, sein zweites Deep-Dive-Video zu EA SPORTS F1 23, dem offiziellen Spiel der FIA Formula One World Championship, das am 16. Juni für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC über die EA App, den Epic Games Store und Steam erscheinen wird.

Das Video, das von Sky Sports F1-Moderatorin Natalie Pinkham gesprochen wird, wirft einen genaueren Blick auf verschiedene Verbesserungen in den unterschiedlichen Spielmodi, darunter F1 World, Braking Point 2, verbesserter Multiplayer sowie die Rückkehr von Karriere und My Team.

Nach seinem Debüt in F1 2021 kehrt Braking Point, der fiktive Story-Modus, dieses Jahr zurück. Ein neues Kapitel beginnt mit der Karriere des jungen Emporkömmlings Aiden Jackson und des Protagonisten Devon Butler, die jetzt Teamkollegen des Konnersport Racing Teams sind, einer jungen Organisation, die hofft, sich gegen die aktuellen F1-Teams und -Fahrer durchzusetzen.

Neben einer Vielzahl neuer Rivalitäten, Dramen und Rennherausforderungen gibt es auch eine Reihe neuer Charaktere in der Geschichte. Eine davon ist Callie Mayer, die frischgebackene Formel 2-Championesse und Schwester von Devon Butler, die unbedingt auf der größten aller Bühnen, der Formel 1, antreten möchte.

Um ihre Geschichte zum Leben zu erwecken, hat sich das Autorenteam mit dem dreimaligen W Series-Weltmeister und Williams Racing-Entwicklungsfahrer Jamie Chadwick zusammengetan, der wertvolle Einblicke aus der Sicht eines Fahrers gab.

Ein weiteres wichtiges Feature ist F1 World: Eine neue Art, das Spiel zu genießen, die als zentraler Knotenpunkt für mehrere Spielmodi dient. Sie bietet Solo- und Multiplayer-Erfahrungen, ein gemeinsames Fortschrittssystem, tägliche, wöchentliche sowie saisonale Inhalte, ein überarbeitetes Lizenzstufen-System und viele verschiedene Spielmöglichkeiten.

F1 World wird neue Spieler in die komplexe Welt der Formel 1 einführen und ihnen helfen, sich mit dem Spiel vertraut zu machen, bevor sie sich um die Weltmeisterschaft bewerben.

Für Fans, die schon länger dabei sind, bietet das Feature die Möglichkeit, Lieblingsbereiche des Spiels wiederzuentdecken, darunter Zeitfahren, Grand Prix und Multiplayer.

Während Spielende in F1 World vorankommen und Events und Herausforderungen annehmen, die sich im Laufe der Zeit ändern und auf die Saison abgestimmt sind, steigen sie in ihrem Tech-Level auf und verdienen sich Upgrades, mit denen sie ihr F1 World-Auto ausrüsten können.

Dadurch wird die Leistung des Autos verbessert und es können schwierigere Events gemeistert werden.