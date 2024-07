EA SPORTS F1 24: Alle Details zum Season 2 Update

Electronic Arts veröffentlicht am 24. Juli die zweite Saison von EA SPORTS F1 24, einem offiziellen Spiel der FIA Formula One World Championship.

Season 2 führt die Fans zurück zu ikonischen Momenten aus der ersten Hälfte des Jahres 2024. Außerdem bietet das neue Update einige der berühmte Rennstrecken des Kalenders mit Event-Serien von Kick Sauber und Red Bull Racing.

Es wird neue Profi-Herausforderungen, Herausforderungs-Karriere-Momente, Rennszenarien und einen überarbeiteten Podiumspass geben, mit denen Spieler ihre Fähigkeiten testen und exklusive Belohnungen gewinnen können.

Im Season 2 Update können Fans die Rennstars Zhou Guanyu und EA SPORTS-Botschafter Max Verstappen in spannenden Pro-Challenges herausfordern.

Wer Zhous Rundenzeit auf dem Shanghai International Circuit schlägt, schaltet seinen Helm für den FORMULA 1 CHINESE GRAND PRIX frei, und wer Max‘ Zeit auf dem Autodromo Nazionale Monza übertrifft, erhält ein neues, sehr begehrtes Item, das mit dem aktuellen Weltmeister zu tun hat.

Zwei große Event-Serien werden für Spieler verfügbar sein: In der Kick-Sauber-Event-Serie können Fans die größten Leistungen von Valtteri Bottas nacherleben, während die Red Bull-Event-Serie sie in die Rolle von Max Verstappen versetzt, der seinen vierten Weltmeistertitel anstrebt.

Beide Serien bieten spannende Rennszenarien, die es ermöglichen, historische Momente wie Zhous Heimrennen in Shanghai, Verstappens ersten Red Bull-Sieg in Spanien und seinen rekordverdächtigen vierten Sieg in den Niederlanden in Folge nachzuspielen. Weitere Einzelheiten zu den Zeitplänen der Events gibt es hier.

„Saison 2 bietet eine aufregende Mischung aus Inhalten, die es den Fans ermöglichen, spannende Rennaction zu erleben und gleichzeitig ikonische Momente der jüngeren Formel-1-Geschichte nachzuerleben. Außerdem kehren die beliebten Profi-Herausforderungen zurück, die den Fans die einzigartige Möglichkeit bieten, ihr Können zu testen und den Nervenkitzel zu erleben, gegen die besten Fahrer der Welt anzutreten“, so Lee Mather, Senior Creative Director für EA SPORTS F1 24.

Den neuen Trailer zum EA SPORTS F1 24 Season Update gibt es hier:

F1 24 ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC über die EA app, den Epic Games Store und Steam erhältlich (Amazon).

Spieler, die die Champions Edition kaufen, erhalten zwei neue Ikonen (James Hunt und Juan Pablo Montoya), 18.000 PitCoin und ein F1 World Bumper Pack.