EA SPORTS F1 24: Deutschland unter den schnellsten Nationen weltweit

Electronic Arts feiert das Ende einer weiteren Formel 1-Saison und teilt Ingame-Statistiken zu EA SPORTS F1 24. Die Daten geben Aufschluss über die Lieblingsfahrer, -teams, -strecken und -Herausforderungen der Fans sowie verschiedene Errungenschaften.

Spieler haben insgesamt 2,21 Milliarden Kilometer zurückgelegt, 23,62 Millionen Boxenstopps absolviert und haben ein großes Interesse an den neuen Funktionen und Live-Service-Inhalten von F1 24 gezeigt.

Zum ersten Mal hatten Fans die Möglichkeit, als einer der 20 auswählbaren F1-Fahrer, ein aufstrebender F2-Fahrer oder eine legendäre Ikone im neuen Karrieremodus anzutreten.

Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton führt die Liste der meistgewählten F1-Fahrer an, dicht gefolgt vom Scuderia Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und dem frisch gekürten vierfachen Weltmeister Max Verstappen. Die beliebtesten Ikonen sind Oliver Bearman und Ayrton Senna.

Die Daten im Spiel zeigen, dass Bahrain, Melbourne und Jeddah die beliebtesten Rennorte sind, wobei Fans traditionelle Strecken den Straßenkursen vorziehen. In Bezug auf die weltweiten Skills haben Spieler aus Großbritannien, den Vereinigten Staaten und Deutschland ihre Fähigkeiten als die schnellsten Fahrer im Spiel unter Beweis gestellt. Großbritannien, Italien und Frankreich waren die Nationen, die die meisten roten Flaggen während der Rennen ausgelöst haben. Des Weiteren gab es weltweit 31 Millionen DNFs.

Die Fans haben außerdem sehr positiv auf das neue themenbasierte Live-Service-Modell reagiert und haben an den verschiedenen Herausforderungen teilgenommen, die sich um die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Sports im Laufe des Jahres gedreht haben. Spieler haben die Oscar Piastris Profi-Herausforderung auf dem Circuit of Americas, die Charles Leclercs Challenge-Karriere und das Rennszenario zum Großen Preis von Brasilien 1991 mit Lando Norris am häufigsten gespielt.

„Diese F1-Saison war sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke aufregend. Die neuen Features und thematischen Herausforderungen von F1 24 haben den Fans die Möglichkeit gegeben, sich von dieser Begeisterung anstecken zu lassen und in die Rolle ihrer Helden zu schlüpfen, um ihre eigenen Renngeschichten zu erschaffen“, so Lee Mather. „Wir sind unserer Community sehr dankbar und freuen uns darauf, noch mehr fesselnde Erlebnisse zu bieten, während sich das reale Geschehen der Formel 1 entfaltet.“

EA SPORTS F1 24 ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC über die EA App, den Epic Games Store und Steam erhältlich.