EA SPORTS F1 24: Neue Live-Service-Inhalte angekündigt

EA SPORTS freut sich, die vierte Season von F1 24 Live-Service-Inhalten anzukündigen, ein offizielles Spiel der FIA Formula One World Championship.

Während die F1-Saison 2024 auf ein aufregendes Finale zusteuert, geht der Nervenkitzel der Meisterschaft im Spiel weiter. Fans haben in EA SPORTS F1 24 die Möglichkeit, die Legenden des Sports durch eine Vielzahl von Herausforderungen zu feiern, die an ihr Vermächtnis erinnern.

In Season 4 wird auf die beeindruckenden Karrieren der größten Fahrer der Formel 1 zurückgeblickt und ein Vorgeschmack auf das spannende Potenzial der Saison 2025 gegeben.

Spieler auf allen Plattformen können sich der neuen Oscar Piastri Pro Challenge auf dem Circuit of The Americas stellen und Lewis Hamiltons wichtigste Siege mit Mercedes in der neuen Challenge Career nacherleben.

Außerdem können Spieler verschiedene spezielle Belohnungen und Anpassungen erhalten. Hierzu müssen eine Auswahl der legendären Rennszenarien von Abu Dhabi 2021, Spa 2022 und Bahrain 2014 gewonnen werden.

Weitere Informationen zu Season 4 gibt es im aktuellen Blog auf der EA SPORTS F1 24 Website.