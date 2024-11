EA SPORTS F1 24: Schon bald kostenlos spielbar

Electronic Arts gibt heute bekannt, dass EA SPORTS F1 24, das offizielle Spiel der FIA Formula One World Championship, im Rahmen des „Free To Play“-Wochenendes zwischen dem 21. und 25. November kostenlos spielbar ist.

Zu diesem Anlass schenkt F1 24 allen Spielern eine einzigartige Lackierung, die vom dreimaligen Weltmeister Max Verstappen inspiriert und vom Künstler Lefty Out There aus LA entworfen wurde.

Fans auf der ganzen Welt können „Be One of the 20“ sein, denn das Spiel ist als kostenlose Testversion für PlayStation 4 und PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC (Steam) erhältlich.

Diejenigen, die das ganze Wochenende über im Spiel fahren, können mit doppelten Podiumspass-EP loslegen und so schnell neue Inhalte und Belohnungen freischalten.

Neue Spieler können das Spiel während dieser Zeit bei den Einzelhändlern der Plattformen zu 60 % des normalen Verkaufspreises erwerben, wobei alle Spielfortschritte und Inhalte der Testphase gespeichert werden.

„Da sowohl die Konstrukteurs- als auch die Fahrermeisterschaft 2024 noch zu vergeben sind, ist dies das aufregendste Saisonende, das wir seit langem gesehen haben. Wir möchten, dass jeder in das Cockpit springt und an diesem kostenlosen Wochenende den Nervenkitzel eines F1-Fahrers erlebt“, sagt Lee Mather, Senior Creative Director für EA SPORTS F1 24.

Um die letzten drei Rennen der Saison zu feiern, hat sich Lefty Out There, ein visueller Künstler, der für seinen gewagten und komplexen Stil bekannt ist, mit Max Verstappen zusammengetan und die Champions-Lackierung entworfen, ein Design, das von Max‘ Meisterschaftssiegen, seiner Mentalität und seinem persönlichen Stil für F1 24 inspiriert ist. Alle Spielenden können die zeitlich begrenzte Lackierung bis zum 06. Januar via in-game Mail einlösen.

Neue Spielende können das Beste aus der neuesten Saison mit Live-Service-Inhalten herausholen und sich exklusive Belohnungen durch Herausforderungen in „F1 World“ verdienen, dem zentralen Hub im Spiel, die Fahrer mit weiteren Möglichkeiten verbindet, sich mit dem Sport zu beschäftigen.

In Saison 4 können Fans ihre Fähigkeiten gegen Oscar Piastri von McLaren in einer Profi-Herausforderung testen, um die kürzlich enthüllte Chrom-Lackierung zu gewinnen. Um ihre Chancen auf den Gewinn der von den Fans favorisierten McLaren-Lackierung zu maximieren, können Fans Oscars Aufschlüsselung des FORMULA 1 PIRELLI UNITED STATES GRAND PRIX 2024 hier einsehen:

Eine neue Challenge-Karriere wird auch den bemerkenswerten Werdegang des siebenfachen Weltmeisters Lewis Hamilton bei Mercedes widerspiegeln und Fans dazu einladen, seine denkwürdigsten Momente auf der Rennstrecke noch einmal zu erleben und dabei thematische Belohnungen freizuschalten. Weitere Details zu Saison 4 finden sich hier.